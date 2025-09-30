Những người không nên ăn tỏi

(VTC News) -

Theo ThS.BS Hà Hải Nam, Bệnh viện K, tỏi là thực phẩm giàu dưỡng chất, mang nhiều công dụng y học như giảm cholesterol, ổn định huyết áp, hỗ trợ phòng ngừa ung thư và tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn tỏi – đặc biệt là tỏi sống – bởi có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng.

Những trường hợp không nên ăn tỏi

Các chuyên gia khuyến cáo, người đang sử dụng thuốc chống đông máu hoặc chuẩn bị phẫu thuật cần tránh ăn tỏi. Lý do là loại gia vị này có khả năng làm loãng máu, cản trở quá trình đông máu tự nhiên, làm tăng nguy cơ chảy máu trong và mất máu nghiêm trọng.

Tỏi cũng chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh – tác nhân gây mùi hôi miệng nếu sử dụng quá nhiều, đặc biệt là ăn sống.

Đáng chú ý, người mắc các bệnh lý về tiêu hoá như đau dạ dày, đầy hơi, trào ngược thực quản nên hạn chế ăn tỏi. Bác sĩ giải thích, tỏi có thể làm giảm trương lực cơ vòng thực quản dưới – cơ có chức năng giữ cho thức ăn không bị trào ngược. Khi cơ này hoạt động kém hiệu quả, axit và thức ăn từ dạ dày có thể bị đẩy ngược lên, gây cảm giác nóng rát, ợ chua, buồn nôn.

Lợi ích sức khỏe vượt trội từ tỏi

Mặc dù có một số chống chỉ định, tỏi vẫn được đánh giá cao nhờ nhiều lợi ích đã được nghiên cứu khoa học chứng minh:

Tốt cho tim mạch: Tỏi giúp giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt, hỗ trợ giảm huyết áp và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Theo một số nghiên cứu, việc bổ sung tỏi có thể giảm tới 38% nguy cơ mắc bệnh tim và hơn 50% nguy cơ đau tim, đột quỵ.

Ngăn ngừa ung thư: Các chất chống oxy hóa mạnh trong tỏi như selenium và germanium có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, đại tràng, vú, gan và vòm họng. Ngoài ra, tỏi còn hỗ trợ thải độc, ngăn cản tác động từ kim loại nặng và chất gây ung thư.

Tăng cường miễn dịch, phòng cúm: Tỏi chứa sulfur – hoạt chất có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm mạnh mẽ. Nghiên cứu cho thấy, ăn tỏi sống hàng ngày có thể giảm tới 63% nguy cơ cảm cúm và rút ngắn 70% thời gian phục hồi bệnh.

Tốt cho xương khớp: Tỏi chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết như mangan, vitamin C, B6, kẽm… giúp ngăn ngừa loãng xương và cải thiện khả năng hấp thụ canxi. Đặc biệt, với phụ nữ, tỏi giúp duy trì nồng độ estrogen, làm chậm quá trình lão hóa xương.

Hỗ trợ điều trị tiểu đường: Một số nghiên cứu ghi nhận việc ăn vài tép tỏi mỗi ngày có thể giúp hạ đường huyết tự nhiên ở bệnh nhân đái tháo đường.

Lưu ý khi sử dụng tỏi

Để phát huy tối đa công dụng, nên sử dụng tỏi với liều lượng hợp lý và đúng cách. Với người có hệ tiêu hoá yếu, nên tránh ăn tỏi sống, thay vào đó nên nấu chín hoặc sử dụng dưới dạng bổ sung có kiểm soát.

Tỏi là “vị thuốc” quý từ thiên nhiên, nhưng nếu dùng sai người, sai cách, lợi bất cập hại. Hãy lắng nghe cơ thể và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có tình trạng sức khỏe đặc biệt.