Những người không nên ăn nhiều cơm nếp

(VTC News) -

Những người không nên ăn cơm nếp

Cơm nếp là món ăn sáng quen thuộc và yêu thích của nhiều người, nhưng không phải ai cũng có thể ăn cơm nếp một cách thoải mái. Một số người nên hạn chế hoặc tránh ăn cơm nếp để bảo vệ sức khỏe của mình.

Người bị mụn nhọt, vết thương bị mưng mủ

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Live Strong cho biết, những người có vết thương hở hoặc bệnh mưng mủ thường có thể trạng thiên về hàn, cơ thể tích tụ nhiều độc tố (thường là người béo, nhiều đờm dãi).

Do đó, những thực phẩm có tính dẻo, khó tiêu sẽ làm cho tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, người mới phẫu thuật hoặc có vết thương sưng viêm nên kiêng ăn đồ nếp, vì chúng có thể gây mưng mủ. Chỉ khi vết thương đã lành, bạn mới có thể ăn uống bình thường trở lại.

Người muốn giảm cân

Cơm nếp được làm từ gạo nếp, loại ngũ cốc chứa hàm lượng calo và carbohydrate cao. Trung bình một gói cơm nếp chứa khoảng 400-600 calo, tương đương với một bữa ăn nhẹ. Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân hoặc muốn duy trì cân nặng, việc ăn cơm nếp thường xuyên có thể gây tăng cân, thậm chí là phản tác dụng.

Người mắc bệnh tiểu đường

Báo VietNamNet dẫn nguồn trang Livestrong cho biết, xôi có chỉ số đường huyết (GI) cao, làm tăng nhanh lượng đường trong máu sau khi ăn. Điều này rất nguy hiểm đối với người mắc bệnh tiểu đường, có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như tổn thương thần kinh và suy thận. Người bị tiểu đường nên thay thế xôi bằng gạo lứt hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt có chỉ số đường huyết thấp hơn.

Người bị táo bón, trẻ em dưới 3 tuổi

Xôi có tính dính, dẻo, có thể gây khó tiêu và làm tình trạng táo bón trở nên nghiêm trọng hơn. Những người bị táo bón nên ăn nhiều rau xanh, trái cây và uống đủ nước để cải thiện tình trạng bệnh. Ngoài ra, hệ tiêu hóa của trẻ em dưới 3 tuổi còn yếu, chưa phát triển hoàn thiện. Ăn xôi có thể khiến trẻ bị khó tiêu, đầy hơi, thậm chí là nôn trớ.

Người có cơ địa nóng trong

Theo quan niệm của Đông y, gạo nếp có tính ấm, có thể gây nóng trong người. Những người có cơ địa nóng trong thường xuyên bị nổi mụn, nhiệt miệng, táo bón nên hạn chế ăn cơm nếp để tránh làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Cơm nếp là món ăn ngon tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được

Phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn cơm nếp, đặc biệt là trong 3 tháng đầu thai kỳ. Cơm nếp có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu, ợ chua, khiến mẹ bầu cảm thấy khó chịu. Ngoài ra, việc ăn cơm nếp quá nhiều có thể gây tăng cân nhanh chóng, không tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé.

Những điều cần lưu ý khi ăn cơm nếp

Không ăn xôi với đồ dầu mỡ

Báo VietNamNet dẫn nguồn trang LookChem cho biết nhiều dầu mỡ như thịt kho, gà rán… Tuy nhiên, sự kết hợp này có thể khiến hệ tiêu hóa bị quá tải, dẫn đến đầy hơi và khó tiêu. Những người bị viêm loét dạ dày, trào ngược axit có thể thấy triệu chứng trở nên tồi tệ hơn khi ăn cơm nếp với món chiên rán.

Do đó, bạn hãy kết hợp cơm nếp với các món nhẹ nhàng hơn như thịt nạc, rau củ hấp hoặc nước súp dễ tiêu hóa hơn.

Không ăn vội vàng, miếng to

Do kết cấu dẻo, dính, cơm nếp có thể gây nguy cơ nghẹn, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi. Báo VietNamNet dẫn nguồn trang New York Post, ở Nhật Bản, mochi (bánh gạo nếp) thường gây hàng chục ca tử vong mỗi năm do bị nghẹn, nhất là vào dịp Tết.

Những người có nguy cơ bị nghẹn khi ăn cơm nếp gồm trẻ nhỏ chưa nhai kỹ khi ăn, người già có phản xạ nuốt yếu hơn bình thường. Cách ngăn ngừa nguy cơ bị nghẹn là ăn miếng nhỏ, nhai kỹ, chậm rãi.