Những mẫu sạc có thiết kế đẹp mắt tích hợp công nghệ GaN

(VTC News) -

Divoom Dipow - 1,5 triệu đồng

Divoom Dipow là bộ sạc đa cổng GaN 65W được thiết kế để cung cấp khả năng sạc nhanh, đáng tin cậy cho nhiều thiết bị khác nhau, đồng thời nhỏ gọn và dễ mang theo. Đây là một phụ kiện đa năng, lý tưởng cho việc du lịch và sử dụng hàng ngày.

Với cổng USB C1 và C2 có thể hỗ trợ công suất sạc tối đa lên tới 65W trong trường hợp chỉ sử dụng 1 thiết bị và cổng USB A hỗ trợ 18W. Đi kèm công nghệ GaN nổi bật nhờ vào hiệu quả và kích thước nhỏ gọn. So với các bộ sạc truyền thống sử dụng silicon, GaN sinh nhiệt ít hơn và cho phép sạc nhanh hơn mà không làm giảm độ an toàn.

Divoom Dipow.

Lấy cảm hứng từ trụ nước chữa cháy, với thiết kế đầy màu sắc, đi kèm phần màn hình cho phép tùy chỉnh độc đáo với nhiều tùy chọn như chọn phông chữ, màu sắc, chủ đề hoặc tạo pixel art và hoạt hình riêng.

Divoom Dipow cung cấp công suất đầu ra lên đến 65W, cho phép sạc nhanh nhiều thiết bị. Cho dù bạn cần sạc điện thoại, laptop, máy tính bảng hay các thiết bị điện tử khác, bộ sạc này có thể cung cấp đủ năng lượng để đáp ứng nhu cầu của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Cục sạc trang bị tính năng bảo vệ an toàn như bảo vệ quá tải, bảo vệ ngắn mạch và bảo vệ quá nhiệt, giúp đảm bảo rằng các thiết bị của bạn luôn an toàn khi sạc.

Shargeek Retro 67W GaN - 1,2 triệu đồng

Không quá màu mè, bóng bẩy, bộ sạc GaN Shargeek Retro 67W có thiết kế mô phỏng lại sản phẩm ban đầu của Macintosh và các chi tiết bên ngoài để tôn vinh nét cổ điển.

Hình tượng có phần "hồi ức", thế nhưng bên trong cục sạc là một cấu hình vô cùng mạnh mẽ với các cổng 3 x USB-C, Shargeek trang bị chính sách phân phối nguồn năng động để xử lý các đầu ra nguồn cho tối đa ba thiết bị. Có thể sạc nhanh MacBook Pro, iPad và iPhone của bạn cùng một lúc, cùng với đó, cục sạc của Shargeek còn hỗ trợ các giao thức sạc nhanh chính như PD, QC, SCP/FCP...

Shargeek Retro 67W GaN.

Shargeek Retro 67W GaN được trang bị APS (Active Protecting System – hệ thống bảo vệ chủ động), có khả năng theo dõi và giám sát thông số như dòng điện, điện áp, nhiệt độ, đưa ra các biện pháp bảo vệ khi các thông số này vượt quá giới hạn an toàn, do vậy nó có thể tự động ngắt mạch để bảo vệ thiết bị và người dùng khỏi các rủi ro an toàn.

Ugreen Robot Uno Gan Nexode Gen 2 - 600.000 đồng

Với công suất lên đến 65W, củ sạc Ugreen Robot Uno GaN Nexode X662 Gen 2 65W có thể sạc nhanh cho nhiều thiết bị khác nhau, từ điện thoại, máy tính bảng đến laptop. Không chỉ vậy, củ sạc này còn hỗ trợ các chuẩn sạc nhanh phổ biến, đảm bảo tương thích với hầu hết các thiết bị hiện nay. Đặc biệt, với 2 cổng USB-C và 1 cổng USB-A, có thể sạc cùng lúc 3 thiết bị mà không lo giảm tốc độ sạc.

Ugreen Robot Uno Gan Nexode Gen 2.

UGREEN Uno Robot vẫn sẽ có màn hình LCD hiển thị cảm xúc dựa theo mức độ sạc, nhưng có thêm phần mắt kính giống như các nhân vật trong tựa game Among Us.

Nhờ sử dụng công nghệ GaN (Gallium Nitride) tiên tiến, Ugreen Robot Uno GaN Nexode X662 Gen 2 có kích cỡ nhỏ gọn hơn đáng kể so với các loại cùng công suất. Vỏ ngoài củ sạc được làm từ nhựa cao cấp, có khả năng chống cháy nổ và chịu nhiệt tốt, mang đến sự an tâm cao cho người sử dụng.

Hagibis 45W GaN - 450,000 đồng

Củ sạc hình biệt thự đến từ thương hiệu Hagibis thời gian qua cũng được người yêu thích công nghệ tại Việt Nam săn đón trên các sàn thương mại điện tử, bởi có thiết kế độc đáo, giá thành hợp lý và trang bị công nghệ GaN.

Hagibis cung cấp cho người dùng khá nhiều tùy chọn màu sắc và công suất cho củ sạc biệt thự. Cụ thể, sản phẩm này có phiên bản màu Trắng, Xanh dương, Hồng, Xanh đỏ, cùng với đó là công suất từ 20W, 35W và cao nhất là 45W.

Hagibis 45W GaN.

Theo công bố, cục sạc tương thích rộng rãi: Hỗ trợ giao thức sạc nhanh PD 3.0 (tương thích với hầu hết các thiết bị); Hỗ trợ giao thức FCP, giao thức SCP (Đối với sạc nhanh Huawei); tương thích với giao thức sạc nhanh APPLE 2.4A (Đối với iPhone6, 7 series); Hỗ trợ giao thức PPS, Tương thích với Xiaomi, Samsung, Meizu và các thương hiệu khác của một số thiết bị.

Bảo vệ nhiều lớp: Bảo vệ quá tải, Bảo vệ quá nguồn, Bảo vệ quá dòng, Bảo vệ quá áp, Bảo vệ quá nhiệt, Bảo vệ ngắn mạch, Bảo vệ an toàn khi sạc.