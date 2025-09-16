(VTC News) -

Những năm gần đây, nhà phố trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình Việt, đặc biệt tại các khu đô thị đang phát triển nhanh. Vậy nhà phố là gì, và có những loại hình nhà phố nào phổ biến hiện nay?

Nhà phố là gì?

Nhà phố là kiểu nhà nằm trong khu vực đô thị, được xây dựng liền kề theo dãy, có mặt tiền hướng ra đường. Đặc trưng của nhà phố là diện tích mặt tiền hẹp nhưng chiều sâu dài, thường từ 2–5 tầng để tối ưu không gian sinh hoạt. Nhà phố được xem là giải pháp vừa ở, vừa kinh doanh hiệu quả, đặc biệt ở những vị trí mặt đường lớn.

Nhà phố nằm trong khu vực đô thị. (Ảnh: Villa Design)

Nhà phố thường được thiết kế đa dạng, từ phong cách hiện đại, tối giản đến tân cổ điển, phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của chủ sở hữu. Một ưu điểm nổi bật của nhà phố là khả năng kết hợp giữa ở và kinh doanh, đặc biệt khi nằm ở vị trí mặt tiền các tuyến đường lớn.

Nhà phố cũng có tính thanh khoản cao, dễ mua bán, cho thuê và tăng giá trị theo thời gian.

Các loại hình nhà phố phổ biến hiện nay

Nhà phố liền kề

Đây là dạng nhà được xây dựng thành dãy đồng bộ, có thiết kế và chiều cao tương tự nhau. Nhà phố liền kề thường nằm trong khu dân cư, khu đô thị được quy hoạch sẵn, có hạ tầng đồng bộ, đường xá, điện nước ổn định. Ưu điểm là cộng đồng dân cư văn minh, an ninh tốt.

Nhà phố thương mại (Shophouse)

Shophouse là mô hình nhà phố kết hợp kinh doanh, thường có 2–3 tầng: tầng trệt dùng làm cửa hàng, quán cà phê, văn phòng; tầng trên làm nơi ở. Mô hình này nở rộ tại các khu đô thị mới, trung tâm thương mại nhờ khả năng sinh lợi kép: vừa cho thuê, vừa tăng giá theo thời gian.

Nhà phố xanh

Nhà phố xanh là xu hướng thiết kế nhà ở hiện đại, tập trung vào việc tạo không gian sống gần gũi với thiên nhiên và thân thiện với môi trường. Đặc trưng của nhà phố xanh là tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, thông gió tự nhiên, đồng thời bố trí nhiều mảng xanh như cây cảnh, vườn treo, giếng trời, sân thượng trồng cây để cải thiện chất lượng không khí và giảm nhiệt độ bên trong nhà.

Ngoài ra, nhà phố xanh còn ưu tiên sử dụng vật liệu bền vững, ít phát thải, hệ thống tiết kiệm năng lượng như đèn LED, pin năng lượng mặt trời, hệ thống thu gom và tái sử dụng nước mưa.

Nhà phố sân vườn

Đây là loại hình nhà phố kết hợp với khoảng sân và khu vườn xanh mát, mang đến không gian sống thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên. Khác với nhà phố truyền thống thường tận dụng tối đa diện tích để xây dựng, nhà phố sân vườn chừa lại một phần diện tích phía trước, phía sau hoặc bên hông để làm sân, trồng cây, bố trí tiểu cảnh.