Những lưu ý quan trọng khi đi xem sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành tối nay

(VTC News) -

Trình diễn tiết mục đặc sắc

Tối nay (25/4), buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) diễn ra tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Chương trình bắt đầu từ 19h tại trục đường Lê Duẩn và một số tuyến lân cận. Trước đó, hai buổi hợp luyện tổng thể đã được tổ chức vào các đêm 18 và 22/4, chuẩn bị cho phần trình diễn có quy mô lớn, huy động hàng nghìn người tham gia.

Tiết mục trống hội mang chủ đề "Bản hùng ca toàn thắng", do 1.000 diễn viên Đoàn nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát Nhân dân biểu diễn.

Mở đầu chương trình là tiết mục trống hội mang chủ đề "Bản hùng ca toàn thắng", do 1.000 diễn viên Đoàn nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân biểu diễn. Tiết mục kéo dài 7 phút với sự kết hợp nhiều loại trống như trống cái, trống con, trống sấm... đã được tập luyện liên tục trong gần 3 tháng.

Ngay sau đó là màn múa súng nghệ thuật chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" và phần xếp hình nghệ thuật do Đoàn Nghi lễ Quân đội thực hiện. Đặc biệt, buổi hợp luyện lần thứ hai đã ghi nhận sự góp mặt của lực lượng Quân đội Lào và Campuchia.



Các khối diễu binh di chuyển theo tuyến đường nào?

Các lực lượng tham gia diễu binh được chia thành 4 hướng.

Hướng 1: Khối Nữ Quân nhạc; Sĩ quan đại diện 5 cánh quân; Chiến sĩ Giải phóng quân; Sĩ quan Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân, Biên phòng. Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, rẽ trái đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Huệ. Sau đó, về vị trí tập kết tại công viên Bến Bạch Đằng).

Trước đó, ban tổ chức đã thực hiện 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vào các đêm 18 và 22/4.

Hướng 2: Sĩ quan Cảnh sát biển; Hậu cần - Kỹ thuật; Nữ sĩ quan Thông tin, Quân y; Chiến sĩ Tác chiến điện tử; Lực lượng tác chiến không gian mạng; Nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, rẽ trái theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Lê Lai - Cách mạng Tháng Tám. Sau đó, về tập kết tại công viên Tao Đàn.

Hướng 3: Chiến sĩ Lục quân; Tăng - Thiết giáp; Đặc công; Nữ Biệt động; Đặc nhiệm dù; Nam Dân quân biển; Nữ Du kích miền Nam; Nữ Dân quân miền Bắc.

Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, rẽ phải theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng. Sau đó, về tập kết tại Sân vận động Hoa Lư.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi đi xem diễn binh, diễu hành cần hạn chế phương tiện cá nhân, ưu tiên phương tiện công cộng và đi theo nhóm để hỗ trợ lẫn nhau.

Hướng 4: Sĩ quan Công an nhân dân; Cảnh sát nhân dân; Cảnh sát PCCC và CNCH; Không quân Công an; Nữ CSGT; Công an TP.HCM; Cảnh sát gìn giữ hòa bình LHQ; Cảnh sát Cơ động; Nữ Đặc nhiệm; Chiến sĩ Cơ động dự bị; Lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở; Cảnh sát cơ động kỵ binh.

Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, rẽ phải theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng. Sau đó, về tập kết tại Công viên Lê Văn Tám.

Cấm nhiều tuyến đường



Để phục vụ sơ duyệt, TP.HCM tổ chức cấm lưu thông, dừng đỗ các loại xe từ 17h30 ngày 25/4 đến 1h ngày 26/4 tại nhiều tuyến đường trung tâm. Việc cấm đường áp dụng cả người và phương tiện, trừ lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, để đảm bảo phục vụ các hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm chính thức 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã công bố kế hoạch cấm và hạn chế lưu thông từ ngày 22/4 đến 30/4/2025.

Khối Nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam trong đêm tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành 22/4.

Các khu vực bị ảnh hưởng gồm:

Cầu Ba Son (hướng từ TP Thủ Đức sang Quận 1)

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ Nguyễn Đình Chiểu đến Nguyễn Hữu Cảnh)

Đường Đinh Tiên Hoàng (từ Nguyễn Đình Chiểu đến Lê Duẩn)

Đường Tôn Đức Thắng (từ Lê Duẩn đến điểm quay đầu trước số 37) cùng các tuyến đường Mạc Đĩnh Chi, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trương Định, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai và khu vực giới hạn như Lê Duẩn, Đồng Khởi, Công xã Paris...

Thời gian áp dụng lệnh cấm và hạn chế lưu thông được chia theo từng sự kiện cụ thể:

Ngày Thời gian Lý do 25/4 (dự phòng ngày 26/4) 17h30 - 1h ngày 26/4 Sơ duyệt cấp Nhà nước 27/4 (dự phòng 28/4) 3h đến 12h Tổng duyệt cấp Nhà nước 30/4 3h đến 12h Lễ kỷ niệm chính thức

Lệnh cấm áp dụng với tất cả người và phương tiện, bao gồm ô tô, xe máy, trừ các lực lượng được cấp thẻ hoặc phù hiệu phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Khoảng 13.000 người tham gia diễu binh, diễu hành trong sự kiện ngày hội non sông, đất nước.

Để tránh khu vực cấm, hạn chế lưu thông, người dân có thể sử dụng các lộ trình thay thế.

Hướng đi Lộ trình thay thế Từ Thủ Đức đi các Quận 1, 5, 6, 10, Bình Tân, huyện Bình Chánh Đi qua các tuyến như Võ Nguyên Giáp – Mai Chí Thọ – hầm Thủ Thiêm – Võ Văn Kiệt hoặc qua cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ – Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – 3 Tháng 2... Từ quận Bình Thạnh đi các Quận 10, 11, 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi Đi qua tuyến Điện Biên Phủ – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – 3 Tháng 2 hoặc Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phan Đăng Lưu – Hoàng Văn Thụ – Vòng xoay Lăng Cha Cả... Từ Củ Chi, Tân Bình, quận 12 đi TP Thủ Đức, Quận 4, 7, 6, 10, Nhà Bè, Cần Giờ: Đi theo các tuyến Lê Quang Đạo – Trường Chinh – Hoàng Văn Thụ – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Thị Sáu – 3 Tháng 2... hoặc Trường Chinh – Lý Thường Kiệt – Hồng Bàng – Châu Văn Liêm... Từ Quận 4, 7 đi Tân Bình, huyện Củ Chi, Hóc Môn Đi theo tuyến Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Tất Thành – Hoàng Diệu – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Văn Cừ – Lý Thái Tổ – 3 Tháng 2 – Trường Chinh – Lê Quang Đạo...

Người dân đi bộ về nhà, đến khách sạn hoặc cơ quan làm việc cấp bách được phép di chuyển qua khu vực hạn chế, nhưng cần mang theo giấy tờ tùy thân như CCCD, hộ chiếu để chứng minh.

Phương tiện không được phép vào khu vực cấm, do đó người dân cần chủ động sắp xếp chỗ đỗ xe trước thời điểm lực lượng chức năng thiết lập rào chắn kiểm soát.