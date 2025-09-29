Những lưu ý để sạc pin điện thoại trên máy bay an toàn

(VTC News) -

Khi lên máy bay, nhiều người có thói quen tranh thủ sạc điện thoại để đảm bảo thiết bị luôn đầy pin. Tuy nhiên, nếu không để ý đến một vài nguyên tắc cơ bản, hành động tưởng chừng vô hại này có thể gây ra sự cố không mong muốn. Tại Việt Nam, hãng Hàng không Vietnam Airlines có những quy định cụ thể về đảm bảo an toàn khi sử dụng sạc pin điện thoại:

Trước khi lên máy bay, hãy kiểm tra loại phích cắm và dây sạc để tránh sự cố khi sử dụng ổ điện trên khoang.

Thiết bị điện tử gắn pin:

Thiết bị điện tử gắn pin Lithium kim loại/Lithium hợp kim có ít hơn 2g Lithium hoặc pin Lithium ion có công suất không vượt quá 100Wh. Mỗi khách được mang tối đa 15 thiết bị y tế điện tử loại này (bao gồm cả xách tay và ký gửi).

Thiết bị y tế điện tử được phép mang trong hành lý xách tay hoặc ký gửi nếu thiết bị sử dụng pin Lithium kim loại/hợp kim Lithium chứa từ 2g đến 8g Lithium hoặc pin Lithium ion có công suất trên 100Wh nhưng không vượt quá 160Wh.

Thiết bị điện tử chứa pin ướt – không tràn đổ, không chứa chất lỏng tự do, không bị hấp thụ, được mang theo trong hành lý xách tay hoặc ký gửi với điều kiện: pin phải có điện áp dưới 12V, có công suất dưới 100Wh và phải tuân thủ một số điều khoản đặc biệt khác về khả năng chịu được nhiệt độ, áp suất, ...

Thiết bị điện tử chứa pin nhiên liệu chỉ được mang trong hành lý xách tay và không được sạc thiết bị suốt hành trình bay.

Sạc điện thoại trên máy bay không còn xa lạ, nhưng hãy tuân thủ quy định để tránh sự cố không mong muốn.

Pin dự phòng của thiết bị:

Pin tháo rời/pin sạc dự phòng các loại chỉ được mang theo trong hành lý xách tay.

Pin dự phòng là pin khô, pin hiđrua Niken kim loại, pin Lithium kim loại/Lithium hợp kim chứa ít hơn 2g Lithium, pin Lithium ion có công suất không vượt quá 100Wh. Mỗi hành khách được mang tối đa 10 pin dự phòng loại này.

Pin dự phòng là pin Lithium kim loại/hợp kim Lithium chứa từ 2g đến 8g Lithium hoặc pin Lithium ion có công suất trên 100Wh nhưng không vượt quá 160Wh. Mỗi hành khách được mang tối đa 02 pin dự phòng loại này.

Pin ướt – không tràn đổ phải có điện áp dưới 12V, có công suất dưới 100Wh và phải tuân thủ một số điều khoản đặc biệt khác về khả năng chịu được nhiệt độ, áp suất, v.v. Mỗi hành khách được mang tối đa 02 pin dự phòng loại này.

Pin nhiên liệu dự phòng có thể chứa chất lỏng dễ cháy, chất ăn mòn, khí hóa lỏng dễ cháy, chất gây phản ứng khi gặp nước hoặc khí hydro trong hydride kim loại phải vận chuyển theo hành lý xách tay, không được sạc pin trong quá trình bay. Mỗi hành khách được mang tối đa 02 pin dự phòng loại này.

Lưu ý chung: