Những lời tiên tri đặc biệt của Baba Vanga cho năm 2026

(VTC News) -

Cái tên Baba Vanga thường được nhắc lại mỗi khi một năm mới bắt đầu. Trong dự báo năm 2026, thời điểm hội tụ không ít “điểm nóng”, những lời được cho là tiên tri của bà cũng được lan truyền rộng rãi.

Dù vậy, tất cả vẫn chỉ là giả thuyết, giống như những câu chuyện hấp dẫn khác từ Nostradamus, Ingersoll Lockwood, hay các thầy phù thủy.

Tượng bà Baba Vanga.

Thiên tai, người ngoài hành tinh

Dự đoán gây chú ý nhất cho năm 2026 cho rằng nhân loại có thể chạm trán sự sống ngoài hành tinh, đôi khi được mô tả là một con tàu khổng lồ tiếp cận Trái Đất vào tháng 11/2026. Nhiều bản tổng hợp nhắc đến viễn cảnh một phi thuyền lớn hạ xuống hành tinh của chúng ta, đồng thời liên hệ với những cuộc bàn luận xoay quanh vật thể liên sao 3I/ATLAS để cho rằng bầu trời đang trở nên “nhộn nhịp” bất thường.

Một dự đoán khác được lặp lại nhiều lần cho rằng các trận động đất lớn, phun trào núi lửa dữ dội và thời tiết cực đoan sẽ ảnh hưởng đến khoảng 7- 8% diện tích đất liền của Trái Đất trong năm 2026. Các tiên tri của Baba Vanga hiếm khi nêu rõ địa điểm hay thời điểm cụ thể, nhưng trong bối cảnh châu Âu liên tiếp hứng chịu các đợt nắng nóng kỷ lục, cháy rừng nghiêm trọng ở Australia và Canada, cùng những trận động đất gây thương vong lớn tại Myanmar, dự báo này ngày càng thu hút sự chú ý.

Xung đột toàn cầu

Tên tuổi Baba Vanga cũng thường được gắn với các dự đoán về sự gia tăng xung đột toàn cầu, thậm chí đôi lúc mang màu sắc Thế chiến III hoặc cho rằng năm 2026 sẽ là một “bước ngoặt nguy hiểm”. Trong năm 2025, cách diễn giải này tập trung vào đối đầu Đông - Tây và khởi đầu cho “sự suy tàn của nhân loại”. Sang năm 2026, những người tin vào Baba Vanga cho rằng xu hướng này sẽ tiếp tục, với xung đột lan rộng trên phạm vi toàn cầu.

Về hồi kết cuối cùng, Baba Vanga được cho là đã dự đoán thế giới sẽ chấm dứt vào năm 5079.

Bước ngoặt của trí tuệ nhân tạo

Nhiều người tin rằng Baba Vanga từng cảnh báo AI sẽ bắt đầu thống trị các lĩnh vực then chốt vào khoảng năm 2026, kéo theo không chỉ sự xáo trộn việc làm mà còn những vấn đề đạo đức nghiêm trọng. Dự đoán này, xét theo thực tế hiện nay, có vẻ không hoàn toàn viển vông.

Về kinh tế: Dù phần lớn các dự đoán kinh tế của Baba Vanga thường gắn với năm 2025, một số nguồn tổng hợp tiếp tục kéo dài kịch bản bất ổn sang năm 2026. Nguyên nhân được cho là sự cộng hưởng của các yếu tố khác như xung đột chính trị, thảm họa thiên nhiên và thậm chí cả khả năng tiếp xúc với người ngoài hành tinh, từ đó gây tác động dây chuyền lên chuỗi cung ứng và thị trường toàn cầu.

Khai thác năng lượng từ sao Kim

Dự đoán này về mặt kỹ thuật được đặt mốc vào năm 2028. Tuy nhiên, như các nhà khoa học NASA đều hiểu rõ, thám hiểm không gian là một quá trình dài. Nếu lời tiên tri rằng nhân loại sẽ bắt đầu khai thác năng lượng từ sao Kim vào năm 2028 là đúng, thì các bước chuẩn bị hẳn phải được triển khai sớm, và năm 2026 có thể là giai đoạn khởi động quan trọng.

Nội tạng nhân tạo - giai đoạn xây nền cho cột mốc 2046

Theo các dự đoán trước đây của Baba Vanga, đến năm 2046, nội tạng nhân tạo sản xuất hàng loạt sẽ trở thành hiện thực. Những bước tiến y học như vậy không thể xảy ra trong một sớm một chiều và năm 2026 có thể là thời điểm các nền tảng quan trọng được củng cố.

Điều này có thể bao gồm các ca ghép thận từ lợn chỉnh sửa gen, các thử nghiệm lâm sàng ban đầu cho gan sinh học nhân tạo, hay các mô sống được in sinh học 3D như tai nhân tạo. Những tiến bộ này được xem là bước đệm hướng tới cột mốc năm 2046.

Xét nghiệm máu phát hiện đa ung thư

Không phải tất cả các dự đoán đều u ám. Những người hâm mộ Baba Vanga cho rằng bà từng dự đoán một bước tiến lớn trong chẩn đoán và điều trị ung thư. Năm 2026 có thể là thời điểm các xét nghiệm máu phát hiện sớm nhiều loại ung thư cùng lúc bắt đầu được triển khai rộng rãi, ít nhất tại một quốc gia lớn. Điều này hứa hẹn giúp phát hiện sớm các loại ung thư khó chẩn đoán như ung thư tụy hay buồng trứng, đồng thời mở ra các cuộc tranh luận về chi phí, độ chính xác và đối tượng được ưu tiên sàng lọc.

Trong nhiều năm qua, tên tuổi Baba Vanga được gắn với hàng loạt sự kiện lớn như thảm họa Chernobyl, cái chết của Công nương Diana, vụ khủng bố 11/9 và việc ông Barack Obama đắc cử Tổng thống Mỹ. Một số người cho rằng các bằng chứng cho những lời tiên tri này khá mỏng và chủ yếu mang tính truyền miệng. Số khác lại hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tiên đoán của bà.

Dù theo cách nhìn nào, những câu chuyện này đã trở thành một phần không thể tách rời trong huyền thoại xoay quanh cái tên Baba Vanga.