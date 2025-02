Những loại rau xanh giúp cải thiện tình trạng táo bón, khó tiêu

(VTC News) -

Để hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, tránh đầy hơi, táo bón, hãy thường xuyên ăn những loại rau dưới đây theo gợi ý của các chuyên gia:

Súp lơ xanh

Báo Lao động dẫn nguồn trang Healthots cho biết, theo Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Thận, súp lơ xanh có hàm lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan cao, là một trong những loại rau tốt nhất giúp giảm chứng táo bón.

Chất xơ giúp tăng khối lượng phân và đẩy nhanh quá trình tiêu hóa. Súp lơ xanh rất giàu chất chống oxy hóa và chứa các hợp chất có thể hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể.

Rau bina

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Clinics in Colon and Rectal Surgery cho biết, rau bina rất giàu magiê có thể làm giảm táo bón bằng cách cải thiện các cơn co thắt cơ trong đường tiêu hóa. Loại rau này cũng chứa nhiều chất xơ, giúp làm đầy phân và hỗ trợ nhu động ruột diễn ra trơn tru.

Dưa chuột

Dưa chuột chứa nhiều nước, rất tốt cho quá trình tiêu hóa. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Ứng dụng và Công nghệ Sinh học Quốc tế, dưa chuột có thể giúp phân mềm và dễ đi ngoài, làm giảm chứng táo bón. Dưa chuột có thể giúp bạn đủ nước và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Rau diếp cá và dưa chuột là hai loại rau xanh giúp cải thiện tình trạng táo bón, khó tiêu rất hiệu quả

Mồng tơi

Bài viết au mồng tơi là loại rau quen thuộc, thường xuất hiện phổ biến trong bữa cơm hàng ngày của người Việt. Rau sở hữu hàm lượng dinh dưỡng chứa Vitamin C, A, PP, B1, B2, B12, B9, pectin; saponin; polysaccharide; tinh bột; protein; chất béo, khoáng chất (canxi, sắt,...) và giàu chất xơ giúp cải thiện hệ tiêu hoá hiệu quả.

Rau mồng tơi có nhiều chất nhầy, nhiều nước giúp làm mềm phân và tăng nhu động ruột, từ đó người bị táo bón có thể đi đại tiện dễ hơn. Mồng tơi thường được chế biến trong các món canh cua, tôm khô hoặc rau mồng tơi xào tỏi, xào bò.

Đậu bắp

Trong mỗi 100g đậu bắp chứa 3,2g chất xơ cùng các loại khoáng chất như Natri 7mg, Kali 299 mg, Sắt, Magie 57mg, nhóm vitamin B6, vitamin C. Có thể thấy đậu bắp là loại rau có giàu chất xơ, bên cạnh đó chúng còn chứa collagen và mucopolysacarit. Đây là các hoạt chất tạo độ nhầy trong đậu bắp có tác dụng tạo môi trường để lợi khuẩn phát triển.

Thường xuyên sử dụng đậu bắp giúp làm mềm phân, bôi trơn ruột giúp cải thiện triệu chứng táo bón đồng thời tăng sức đề kháng cho hệ tiêu hoá. Các món ăn thường chế biến từ đậu bắp như luộc chấm các món kho, nấu canh, đậu bắp nướng, đậu bắp xào bò.

Rau diếp cá

Rau diếp cá là loại rau mùi tanh và vị cay nhẹ, được xem là vị thuốc hỗ trợ điều trị táo bón hiệu quả nhờ các thành phần giàu dinh dưỡng. Trong đó, chất xơ trong rau diếp cá là loại chất xơ hoà tan có khả năng giữ nước giúp làm mềm phân và giúp phân di chuyển dễ dàng hơn.

Đồng thời, loại chất xơ này còn có tác dụng tăng lợi khuẩn và tăng sức đề kháng cho hệ miễn dịch đường ruột. Ngoài ra, rau diếp cá còn chứa lượng tinh dầu với đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn tốt cho cơ thể. Rau diếp cá có thể ăn sống trong các món cuốn hoặc hãm nước từ loại rau này để dùng.

Khoai lang

Chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là phần vỏ, từ xa xưa, khoai lang đã được sử dụng để trị táo bón. Ăn khoai lang giúp làm mềm phân và thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Chúng cũng cung cấp lượng lớn vitamin A và C, hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe tổng thể.

Cà rốt

Cà rốt giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp giảm táo bón hiệu quả. Chất xơ trong cà rốt giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi, hàm lượng nước có trong loại thực phẩm này hỗ trợ làm mềm phân. Nó cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, thúc đẩy sức khỏe đường ruột nói chung.