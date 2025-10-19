Những khu chợ tiền tỷ tại Gia Lai: Vắng bóng người mua, lưa thưa người bán

Theo lãnh đạo UBND phường Bình Định, các ki-ốt tại khu chợ mới An Nhơn trong trạng thái "ngủ đông" bởi giá khởi điểm đấu giá từ hơn 524 triệu đồng đến hơn 1,6 tỷ đồng/ki-ốt/20 năm tùy vào vị trí, diện tích các ki-ốt. Điều này căn cứ theo quy định tại Điều 13, 14, 15 Thông tư số 45/2024/TT-BTC về phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá.