Những khoảnh khắc hạnh phúc của hòa bình tại buổi tổng hợp luyện A80

(VTC News) -

Tiếng kèn, tiếng trống, nhịp giày dậm đều đi giữa những nụ cười, những cái vẫy tay, cờ Tổ quốc tung bay…

Ở đó, chúng ta nhìn thấy sự hòa nhịp giữa ký ức chiến tranh và hiện thực hòa bình: Vệt xích thép hằn trên đường cạnh nụ cười trẻ nhỏ; hàng quân kỷ luật cạnh những bàn tiếp sức gọn gàng; những cánh tay giơ chào của lực lượng và tiếng reo của Nhân dân hòa làm một.

Sự xuất hiện của dàn khí tài từ Binh chủng Pháo binh, Binh chủng Tăng thiết giáp, Binh chủng Công binh, Binh chủng Thông tin, Binh chủng Hóa học, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, và nhiều phương tiện khác; đến các xe đặc chủng của Công an nhân dân luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân.

Những khối thép uy lực lăn bánh trên mặt đường, in hằn vệt trắng trong từng con phố, giữa tiếng hò reo hân hoan của Nhân dân. Hồi ức chiến tranh nhắc ta về sự khốc liệt, nhưng hôm nay chúng xuất hiện như một lời khẳng định sức mạnh – sức mạnh để không phải nổ súng, để bảo vệ chính mình. Đất nước đủ mạnh để gìn giữ hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc.

Những người lính cụ Hồ bỏ đi vẻ trang nghiêm thường ngày, hướng về phía Nhân dân vừa vỗ tay vừa hát vang những bài ca oai hùng như “Đất nước trọn niềm vui”, “Tiến về Sài Gòn”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”…

Khoảnh khắc khi những người lính và Nhân dân giao hòa làm một - tất cả hòa chung nhịp vỗ tay, cùng cất lên những bài ca hào hùng của dân tộc.

Người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đón nhận chai nước từ một em nhỏ. Một khoảnh khắc nhỏ nhưng khẳng định niềm hạnh phúc trong thời bình của đất nước và con người Việt Nam.

Người lính đứng sát hàng rào, giơ điện thoại chụp cùng đám đông đang vẫy tay, nụ cười rạng rỡ nở trên cả hai phía. Khoảnh khắc ấy xóa mờ khoảng cách quân – dân. Phía sau là gian tiếp sức gọn gàng, sắc đỏ sao vàng phủ kín, trẻ em và người lớn cùng hướng về ống kính.

Ở đây, sức mạnh kỷ luật gặp sự hồn hậu đời thường; nhiệm vụ gặp niềm vui; nghi lễ gặp cảm xúc. Bức ảnh lan tỏa cảm giác bình yên và hạnh phúc rất Việt Nam: Lực lượng vũ trang được Nhân dân yêu quý, còn người lính coi Nhân dân là gia đình. Khi cùng nhau ghi lại một nụ cười, họ cũng ghi lại niềm tự hào rằng hòa bình hôm nay là thành quả chung, được gìn giữ bằng tin yêu lẫn nhau.

Khoảnh khắc dừng chân ngắn ngủi của lực lượng diễu binh, diễu hành tại các điểm tiếp nước, tiếp dinh dưỡng. Những chai nước tinh khiết TH true WATER, những chai trà tự nhiên TH true TEA mát lạnh sảng khoái, hay hộp sữa chua uống được chuyền tay nhau - vội trao, nhưng sẽ đảm bảo bổ sung năng lượng cho các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ A80.

Khoảng 40.000 người thuộc các lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng sẽ tiếp tục tham gia sơ duyệt và tổng duyệt vào ngày 27 và 30/8, chuẩn bị cho lễ diễu binh diễu hành chính thức vào sáng 2/9.

Để tiếp sức cho lực lượng tham gia tập luyện và người dân theo dõi sự kiện mừng Quốc khánh, Tập đoàn TH sẽ tiếp tục phát tặng (hoàn toàn miễn phí) sản phẩm tại 10 booth (gian hàng) rải khắp tại khu vực luyện tập và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành, bao gồm nút giao Nguyễn Thái Học - Hùng Vương, Hoàng thành Thăng Long, vườn hoa Nhà hát Lớn, SVĐ Hàng Đẫy, cổng công viên Thống Nhất... Thời gian tiếp tục phục vụ: Các ngày 27/8, 30/8 và 2/9. (Trước đó, sản phẩm TH cũng đã được phát tặng trong hai ngày tổng hợp luyện 21 và 24/8) Tập đoàn TH tự hào mang đến sự kiện những dòng sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, với nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên và đáp ứng giá trị cốt lõi “Vì sức khỏe cộng đồng”. Đó là Nước tinh khiết TH true WATER - nguồn nước ngầm núi lửa triệu năm được lọc qua 7 bước bằng hệ thống lọc UF (Ultra-filtration) kết hợp công nghệ RO (Reverse Osmosis). Trà tự nhiên TH true TEA chế biến từ lá trà được trồng tại các vùng trà nổi tiếng của Việt Nam, kết hợp với nước ngầm núi lửa; đặc biệt, những hương vị mới ra mắt như Trà Đào, Trà Vải, Trà Ổi và Trà Tắc còn có thành phần nước trái cây tự nhiên. Bên cạnh đó là các sản phẩm như Nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk, Sữa chua uống TH true YOGURT TOPPING,… Mang đến dòng nước mát lành cùng nguồn dinh dưỡng và năng lượng lành mạnh, TH mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc cùng hàng triệu người dân Việt Nam đang hướng về sự kiện trọng đại của đất nước.