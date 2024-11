(VTC News) -

Dưới đây là top những hoạt động thú vị khi du lịch Hội An:

Đạp xe vòng quanh Hội An

Bắt xe đạp từ khách sạn nơi bạn lưu trú hoặc bất kỳ cửa hàng cho thuê xe đạp nào trên phố (khoảng 30.000 đồng/ngày) và đạp xe từ phố cổ về các con đường Cẩm Thành và Cẩm Châu là một trải nghiệm vô cùng thú vị.

Đạp xe vòng quanh Hội An là trải nghiệm thú vị.

Tại đây, bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng cuộc sống sinh động ở vùng nông thôn Việt Nam, cùng với vô số vườn rau xanh mướt, các làng nghề truyền thống...

Du ngoạn trên sông Thu Bồn

Thật chưa trọn vẹn nếu du lịch Hội An mà thiếu chuyến du ngoạn trên dòng sông Thu Bồn, đặc biệt khi chiều đến để ngắm hoàng hôn phố cổ.

Sông Thu Bồn thơ mộng.

Chuyến tham quan dòng sông trên thuyền trong khoảng nửa tiếng có giá từ 150.000 đến 200.000 một người. Nếu bạn là người thích dậy sớm, hãy thử chèo ván ngắm bình minh tại An Bàng, hoặc tham gia tour chèo thuyền kayak để khám phá những vùng sông nước yên tĩnh của Hội An.

Đi uống cà phê ngắm phố cổ

Mỗi thành phố ở Việt Nam đều có vô số quán cà phê, nhưng các quán cà phê ở Hội An có sức quyến rũ đặc biệt.

Nếu yêu thích việc ngắm phố cổ và dòng người, hãy tìm một chỗ ngồi trên ban công tại một quán cà phê, chắc chắn bạn sẽ có những phút giây đáng nhớ.

Thư giãn bên bãi biển

Bãi biển An Bàng, cách trung tâm phố cổ Hội An chỉ 7km, từng được bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất Châu Á.

Góc chụp ảnh cực chill bên bãi tắm An Bàng.

Trong khu vực chính, bạn sẽ tìm thấy các địa điểm yêu thích bên bờ biển như Soul Kitchen và The Hmong Sisters, cũng như một chuỗi nhà hàng hải sản.

Mua đồ lưu niệm

Hội An nổi tiếng với những nhà may truyền thống. Nếu bạn cần một bộ đồ mới, váy, túi da hoặc bất cứ thứ gì mang tính cá nhân, Hội An là dành cho bạn. Ngoài các cửa hàng may đo, bạn nên dành vài giờ để xem các cửa hàng trong phố cổ.

Đến Hội An, du khách tha hồ chọn mua quà lưu niệm.

Tìm đến các cửa hàng như Cocobox (mứt và cà phê Việt Nam), Metiseko (thời trang và phụ kiện), Artbook (áp phích và văn phòng phẩm) và Reaching Out (bộ trà gốm sứ và đồ trang sức) để mua những món đồ chất lượng cao mang về làm quà.

Trải nghiệm ẩm thực địa phương

Bạn có thể sẽ có một số bữa ăn ngon nhất trong chuyến đi của mình khi du lịch Hội An, nhờ những sản phẩm tươi ngon từ các trang trại và biển gần đó. Thưởng thức các món đặc sản địa phương chính thống như cao lầu, hoành thánh và mỳ Quảng, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng.

Tản bộ phố cổ

Mặc dù đẹp cổ kính vào ban ngày, nhưng Hội An thực sự trở thành một nơi đầy quyến rũ sau khi trời tối.

Tản bộ ở phố đi bộ.

Đừng bỏ lỡ cơ hội đi dạo khu di sản đã được UNESCO công nhận này vào buổi tối, khi hàng ngàn chiếc đèn lồng sáng rực chiếu sáng các con phố và dòng sông Thu Bồn bừng sáng với những ánh sáng lấp lánh đầy kiều diễm.