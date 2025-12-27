Những hình ảnh ấn tượng tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu phát triển trong các lĩnh vực bên lề đại hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng", Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có sự tham dự của 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được tổ chức thành 105 Đoàn đại biểu.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo đại hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể gồm: Binh chủng Đặc công (Bộ Quốc phòng); Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng); Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); Công an TP Hà Nội (Bộ Công an); Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) và Thanh tra Bộ Công an.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo và đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Kỹ sư Vũ Hữu Lê giao lưu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh - người giành 4 Huy chương Vàng, phá 3 kỷ lục SEA Games 33.
Trung tá Nguyễn Mạnh Linh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao (Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội - Viettel) là một trong những gương mặt tiêu biểu góp mặt tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, sáng 27/12.
Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
