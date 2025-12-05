Những điều cần biết về chuyến thăm Ấn Độ đặc biệt của Tổng thống Putin

(VTC News) -

Tối 4/12, Thủ tướng Narendra Modi gây bất ngờ khi trực tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay Thủ đô New Delhi. Đây được cho là một cử chỉ ngoại giao hiếm thấy, thể hiện mối quan hệ cá nhân bền chặt giữa hai nhà lãnh đạo.

Thủ tướng Ấn Độ ra tận máy bay đón Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.

Chuyến công du kéo dài 2 ngày, trong đó Tổng thống Putin và Thủ tướng Narendra Modi sẽ dự hội nghị thượng đỉnh song phương thường niên nhằm thảo luận các thỏa thuận quốc phòng và công bố những bước đi thúc đẩy thương mại cũng như dòng lao động Ấn Độ sang Nga.

Ông Putin bắt tay ông Modi khi bước xuống máy bay; cả hai ôm chào mừng trước khi rời sân bay trên cùng một xe. Đây được xem là sự lặp lại “ngoại giao xe limousine” giữa hai người vào tháng 9, khi ông Putin lái xe chở ông Modi trong một cuộc gặp tại Thiên Tân, Trung Quốc.

Tổng thống Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rời sân bay cùng nhau. (Ảnh: REUTERS)

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Ấn - Mỹ chịu nhiều sức ép dưới chính quyền Tổng thống Trump. Washington cáo buộc New Delhi góp phần tài trợ cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine thông qua việc mua dầu Nga. Tháng trước, các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga mới khiến nhiều doanh nghiệp Ấn Độ ngừng gần như toàn bộ nhập khẩu dầu thô Nga.

Dù vậy, Hội nghị thượng đỉnh Ấn - Nga lần thứ 23, diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, cho thấy cả hai nước vẫn cam kết gìn giữ mối quan hệ có từ thời Liên Xô.

Với ông Putin, đây là cơ hội khẳng định Moskva vẫn duy trì ảnh hưởng với một đối tác lớn tại châu Á.

Với ông Modi, đây là bài toán cân bằng tinh tế giữa Nga – nguồn cung vũ khí lớn nhất của Ấn Độ, và Mỹ – đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ.

Nội dung nghị sự chính

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới dự bữa tối thân mật tại dinh Thủ tướng ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 4/12/2025. (Ảnh: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool qua Reuters)

Ông Putin và ông Modi dự kiến thảo luận nhiều vấn đề, từ việc tăng nhập khẩu phân bón Nga, xây dựng các nhà máy điện hạt nhân quy mô nhỏ tại Ấn Độ, đến những chủ đề thương mại khác. Cả hai bên đều nhấn mạnh trọng tâm của hội đàm là vấn đề thương mại.

Một thỏa thuận mới về di chuyển lao động cũng đang được chuẩn bị, tạo điều kiện để doanh nghiệp Nga tuyển dụng lao động Ấn Độ trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực sau chiến sự Ukraine.

Trên mặt trận năng lượng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov khẳng định sự sụt giảm xuất khẩu dầu sang Ấn Độ chỉ mang tính tạm thời và Nga “có công nghệ riêng” để vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Về quốc phòng, truyền thông Ấn Độ cho biết New Delhi có thể công bố mua thêm hệ thống phòng không S-400. Nga vốn là nguồn cung vũ khí lớn nhất của Ấn Độ, chiếm hơn 60% kho khí tài hiện có, từ chiến đấu cơ, hệ thống phòng không đến tên lửa BrahMos.

Theo RT, chuyến thăm dự kiến còn bao gồm thảo luận về hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng và không gian, cũng như kế hoạch sản xuất chung tiêm kích Sukhoi Su-57 giữa hai nước.

Tổng thống Putin cũng sẽ chính thức ra mắt kênh RT India, kênh phát sóng của mạng lưới RT tại Ấn Độ, vào ngày 5/12. Động thái này được cho là thể hiện mong muốn của Moskva trong tăng cường hiện diện truyền thông tại khu vực.

Theo nhận định của giới quan sát, chuyến thăm lần này cho thấy ông Modi đang bước đi trên một “dây thăng bằng” giữa Mỹ và Nga – hai đối tác quan trọng nhưng theo đuổi những ưu tiên đối nghịch.