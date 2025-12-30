Đối ngoại nhân dân là khâu trọng yếu trong chiến lược bảo vệ, phát triển đất nước

(VTC News) -

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột chiến lược của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, có vai trò quan trọng trong bảo vệ và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. (Ảnh: Diễm Châu)

Hội nghị do Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ban, ngành, địa phương cùng gần 400 đại biểu là cán bộ làm công tác đối ngoại của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới hơn 100 điểm cầu tại các địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đối ngoại nhân dân đã có những đóng góp quan trọng trong suốt tiến trình cách mạng của đất nước, là kênh đối ngoại độc đáo, thể hiện sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Việc Đảng lần đầu tiên đưa vào Văn kiện Đại hội XIII chủ trương xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về nền ngoại giao Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư biểu dương Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức nhân dân, các bộ, ngành và địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 và trong cả nhiệm kỳ vừa qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần được quan tâm khắc phục, như nhận thức, trách nhiệm và mức độ quan tâm của một số cấp ủy, lãnh đạo chưa đồng đều; công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ở tầm chiến lược còn hạn chế; sự phối hợp liên ngành có nơi, có lúc hiệu quả chưa cao; đội ngũ cán bộ làm đối ngoại nhân dân còn những bất cập về năng lực và tổ chức.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen, Thường trực Ban Bí thư cho rằng trách nhiệm đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân ngày càng nặng nề. Điều này đòi hỏi phải có nhận thức sâu sắc hơn, quyết tâm cao hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn, chủ động, sáng tạo và linh hoạt hơn, qua đó đóng góp thiết thực hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước và của từng địa phương, đáp ứng yêu cầu của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại trong giai đoạn mới.

Để phát huy hơn nữa vai trò của đối ngoại nhân dân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của công tác này; coi đối ngoại nhân dân là trụ cột chiến lược, là khâu trọng yếu trong chiến lược bảo vệ và phát triển đất nước, được triển khai thường xuyên, chủ động và tích cực. Đồng thời, cần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; thống nhất nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về tầm quan trọng của lĩnh vực này.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân; yêu cầu kịp thời cụ thể hóa các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tháo gỡ vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp gắn với nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương.

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại nhân dân cần đẩy mạnh hội nhập quốc tế, huy động hiệu quả nguồn lực bên ngoài phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững; nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; mở rộng hợp tác với các đối tác tiềm năng, nhất là trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu chính sách cần được nâng cao, đồng thời đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại, ứng dụng công nghệ nhằm lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu quan tâm đầu tư nguồn lực tài chính và con người, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú giao Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương tiến hành sơ kết gần 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư khóa XIII; trên cơ sở đó nghiên cứu, tham mưu xây dựng Chiến lược đối ngoại nhân dân đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, địa phương; đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng Chiến lược đối ngoại nhân dân với tầm nhìn đến năm 2045 là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Theo Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, cạnh tranh chiến lược gia tăng và các thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp, đối ngoại nhân dân đã chủ động thích ứng, tiếp tục giữ vai trò là một trụ cột đối ngoại quan trọng, góp phần củng cố nền tảng xã hội thuận lợi, tăng cường chiều sâu quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước, đặc biệt là các nước láng giềng và đối tác quan trọng

Hội nghị thống nhất phương hướng năm 2026 là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu; tăng cường phối hợp giữa ba trụ cột đối ngoại; chủ động hội nhập quốc tế, tranh thủ nguồn lực phục vụ phát triển; đẩy mạnh thông tin đối ngoại và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại hội nghị, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã trao 39 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2025.