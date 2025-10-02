Những địa điểm chơi Trung thu ở TP.HCM

(VTC News) -

Năm nay, Tết Trung thu rơi vào thứ Hai, ngày 6/10. Do ngày lễ này trùng vào đầu tuần, nhiều gia đình ở TP.HCM dự kiến sẽ đưa con em đi chơi sớm, từ thứ 7, Chủ nhật.

Tại thành phố TP.HCM, Tết Trung thu luôn các đường phố bừng sáng với đèn lồng rực rỡ, tiếng trống múa lân tưng bừng và những sân khấu náo nhiệt. Dưới đây là những địa điểm vui chơi Trung thu không thể bỏ qua.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học

Nhắc đến Trung thu ở TP.HCM, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TPHCM) luôn là điểm đến được đông đảo người dân lựa chọn. Con phố dài chưa đầy một cây số nhưng cả đoạn đường ngập tràn ánh sáng từ hàng trăm chiếc đèn lồng nhiều kiểu dáng, màu sắc.

Đèn giấy truyền thống, đèn kéo quân hay những mẫu đèn hiện đại được bày bán san sát, tạo nên khung cảnh rực rỡ. Vào buổi tối, từng dòng người đổ về đây để tham quan, mua sắm, chụp ảnh, biến nơi này thành “thiên đường ánh sáng” giữa lòng Sài Gòn.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học rực sáng ánh đèn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. (Ảnh: Tuổi trẻ TP.HCM)

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Cũng nằm ở phường Chợ Lớn, đường Hải Thượng Lãn Ông nổi tiếng với các cửa hàng chuyên kinh doanh vật phẩm trang trí và đồ chơi Trung thu. Không gian nơi đây là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, khi những chiếc đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi được bày cạnh đèn LED, thú nhún và đồ chơi điện tử.

Đêm xuống, toàn bộ con đường sáng bừng với sắc màu lung linh, mang lại cho du khách cảm giác vừa hoài cổ, vừa trẻ trung. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để cha mẹ cùng con nhỏ tham quan, chọn mua đồ chơi hay lưu giữ những bức hình kỷ niệm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Trung tâm thành phố vào dịp Trung thu càng thêm náo nhiệt với phố đi bộ Nguyễn Huệ. Con đường rộng lớn được trang hoàng bằng đèn lồng và các tiểu cảnh trăng rằm, thu hút đông đảo người dân và khách du lịch. Các hoạt động văn nghệ đường phố, biểu diễn nghệ thuật liên tục diễn ra, tạo nên bầu không khí sôi động.

Nhiều gia đình chọn đưa trẻ nhỏ đến đây để vừa dạo mát, vừa hòa mình vào không khí lễ hội, đồng thời tận hưởng khung cảnh lung linh bên những toà nhà cao tầng rực sáng.

Phố Tây Bùi Viện

Phố Tây Bùi Viện vốn nổi tiếng là khu phố sầm uất về đêm, và vào dịp Trung thu nơi đây càng trở nên náo nhiệt. Dọc theo con phố, nhiều quán bar, nhà hàng và quán cà phê được trang trí bằng đèn lồng, mô hình trăng rằm và chú Cuội, tạo nên bầu không khí rực rỡ.

Khác với sự vui tươi của các địa điểm dành cho trẻ nhỏ, phố Bùi Viện mang màu sắc sôi động hiện đại, thu hút đông đảo giới trẻ và du khách nước ngoài.

Nhà Thiếu nhi TP.HCM

Với không gian rộng và nhiều hoạt động dành riêng cho trẻ nhỏ, Nhà Thiếu nhi TP.HCM luôn là điểm đến hấp dẫn vào mỗi mùa Trung thu. Tại đây, các em nhỏ được tham gia nhiều trò chơi dân gian, thi làm lồng đèn, vẽ tranh, xem biểu diễn văn nghệ và cùng nhau rước đèn trong tiếng nhạc rộn ràng.

Ngoài ra, Nhà Thiếu nhi còn thường xuyên tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” với phần phát quà và phá cỗ, mang lại niềm vui trọn vẹn cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Công viên Thỏ Trắng

Nếu gia đình muốn tìm một không gian giải trí sôi động, công viên Thỏ Trắng à lựa chọn phù hợp. Dịp Trung thu, công viên được trang trí với mô hình mặt trăng, chú Cuội, chị Hằng, cùng hàng ngàn chiếc đèn lồng treo khắp lối đi.

Ngoài khu trò chơi cảm giác mạnh, nơi đây còn tổ chức nhiều hoạt động như múa lân, biểu diễn nghệ thuật và khu vực phát quà cho thiếu nhi. Không khí nhộn nhịp, rộn rã tiếng cười khiến công viên trở thành điểm hẹn lý tưởng cho các nhóm bạn trẻ và gia đình có con nhỏ.

Công viên Lê Thị Riêng

Công viên Lê Thị Riêng cũng thường tổ chức nhiều sự kiện cộng đồng trong dịp Trung thu. Tại đây thường diễn ra hội chợ Trung thu với hàng trăm gian hàng bày bán bánh kẹo, đồ chơi, đèn lồng và các sản phẩm thủ công. Những sân khấu ca nhạc, múa lân, trò chơi dân gian được dựng lên, mang lại không gian lễ hội đúng nghĩa.

Với diện tích rộng rãi, nhiều cây xanh, công viên trở thành điểm đến lý tưởng để các gia đình vừa vui chơi, vừa thưởng thức không khí trong lành vào đêm trăng rằm.

Công viên văn hoá Đầm Sen – Suối Tiên

Hai công viên giải trí lớn nhất TP.HCM là Đầm Sen và Suối Tiên luôn đầu tư quy mô lớn cho mùa Trung thu. Ngoài các khu vui chơi hiện đại, nơi đây còn tổ chức diễu hành đèn lồng, đêm hội phá cỗ và chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Trẻ em được trải nghiệm vừa xem múa rối, vừa tham gia trò chơi dân gian, lại có cơ hội nhận quà Trung thu. Với sự đầu tư công phu, Đầm Sen và Suối Tiên không chỉ là địa điểm vui chơi mà còn là nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ cho nhiều thế hệ thiếu nhi.

Công viên văn hoá Đầm Sen có nhiều khu vui chơi hiện đại cho trẻ em. (Ảnh: Page Công viên văn hóa Đầm Sen)

Các nhà thờ tại TP.HCM

Nhà thờ cũng là một trong những địa điểm gắn liền với Trung thu của trẻ nhỏ tại thành phố. Tuỳ theo quy mô, mỗi giáo xứ sẽ có cách tổ chức riêng, nhưng nhìn chung đều tạo ra không gian ấm cúng và rộn ràng.

Đêm rằm, các nhà thờ thường tổ chức văn nghệ, múa lân, rước đèn và phá cỗ, mang lại cho các em nhỏ những trải nghiệm đáng nhớ. Một số nhà thờ nổi bật mà phụ huynh có thể đưa con em tới như Nhà thờ Đức Bà, Nhà thờ Tân Định, Nhà thờ Xóm Chiếu.

Các trung tâm thương mại

Trong những năm gần đây, nhiều gia đình chọn trung tâm thương mại làm điểm vui chơi Trung thu bởi sự tiện lợi và đa dạng hoạt động. Các TTTM lớn như AEON Mall, Vạn Hạnh Mall, Takashimaya, Saigon Centre thường tổ chức trang trí đèn lồng, sân khấu biểu diễn nghệ thuật và khu vui chơi cho trẻ nhỏ.

Ngoài ra, nhiều cửa hàng bánh Trung thu cũng mở các gian hàng dùng thử, tạo không khí sôi động. Điểm cộng của các trung tâm thương mại là vừa có không gian giải trí, vừa kết hợp mua sắm và ẩm thực, phù hợp với nhịp sống hiện đại của người dân thành phố.

Trung thu 2025 tại TP.HCM hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm phong phú, từ không gian truyền thống của những con phố đèn lồng đến các khu vui chơi hiện đại trong công viên, trung tâm thương mại. Dù lựa chọn điểm đến nào, các gia đình đều có thể tìm thấy niềm vui trọn vẹn, để cùng nhau đón một mùa trăng ấm áp và đáng nhớ.