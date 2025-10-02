Gợi ý những mâm cỗ Trung thu vừa dễ làm vừa đẹp

(VTC News) -

Dưới ánh trăng rằm, mâm cỗ Trung thu là nơi quây quần của gia đình, mang ý nghĩa gắn kết, gửi gắm lời chúc sum vầy, cũng là món quà vừa ngon vừa đẹp được trẻ em mong đợi. Nếu bạn đang băn khoăn không biết bày biện ra sao để vừa đẹp mắt, vừa đơn giản mà vẫn đậm chất truyền thống, hãy tham khảo những gợi ý sau để có mâm cỗ trông trăng ấm cúng, tinh tế cho mùa Trung thu năm nay.

Mâm cỗ Trung thu truyền thống được bày biện cầu kỳ với với đầy đủ bánh nướng, bánh dẻo và trái cây ngũ sắc. Điểm nhấn là chú chó bằng bưởi – hình ảnh quen thuộc trong đêm trăng rằm. (Ảnh: Thu Huong Vu)

Mâm cỗ rực rỡ với hoa tươi, trái cây ngọt lành, bánh nướng, bánh dẻo đủ vị và những chú đầu lân nhỏ xinh, tượng trưng cho sự đoàn viên, ấm no. Bên cạnh là mâm quả ngũ sắc, đèn cá chép vàng bay bổng, tất cả hòa quyện tạo nên một không khí Trung thu sum vầy, rộn ràng. (Ảnh: Thu Huong Vu)

Chủ đề của mâm cỗ Trung thu này là những chú thỏ xinh, cả đàn thỏ được cắt tỉa bằng trái cây cầu kỳ đang "tung tăng vui đón hội trăng rằm". (Ảnh: Cao Thanh Thủy)

Mâm cỗ Trung thu sặc sỡ với đủ loại trái cây, sự kết hợp hài hòa giữa trái cây dân dã và cách bày trí sáng tạo mang đến vẻ đẹp gần gũi. (Ảnh: Cao Thanh Thủy)

Mâm cỗ Trung thu trở nên sống động hơn nhờ những loại trái cây được cắt tỉa cầu kỳ, khéo léo tạo thành đủ hình thù ngộ nghĩnh như chú chó bằng quả bưởi, chú gấu đáng yêu kết bằng chùm nho. Sự sáng tạo ấy không chỉ khiến mâm cỗ thêm rực rỡ, bắt mắt mà còn mang lại niềm vui, sự háo hức cho các em nhỏ trong đêm trăng rằm. (Ảnh: Phạm Thu Huyền)

Mâm cỗ Trung thu rực rỡ sắc màu do các phụ huynh khéo léo trang trí, bày biện ngay tại lớp học, mang đến cho các em nhỏ không gian vui tươi và đầy ắp không khí sum vầy. (Ảnh: Nguyễn Lan Anh)

Mâm cỗ Trung thu được các cô giáo chuẩn bị tại lớp học, với điểm nhấn là quả dưa hấu khắc chân dung Bác Hồ đầy thân thương mà trang trọng, kết hợp cùng nhiều loại trái cây khác. (Ảnh: Thu Huong Vu)

Việc bày cỗ giúp các bé có không gian vui vẻ, được trải nghiệm và hiểu thêm về ý nghĩa của ngày Tết Trung thu. (Ảnh: Thu Huong Vu)

Mâm cỗ Trung thu lạ mắt với chủ đề những con thú trông trăng.

Với rất nhiều loại trái cây, mâm cỗ Trung thu này được bày biện theo hình bản đồ Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Ngọc Xuân)

Giữa không gian biển Đồ Sơn lộng gió, mâm cỗ Trung thu được bày biện trang trọng với bánh nướng, bánh dẻo, trái cây và đèn ông sao đủ sắc màu. (Ảnh: Sữa hạt từ tâm)

Mâm cỗ Trung thu được bày biện cầu kỳ với các loại trái cây được cắt tỉa, sắp xếp khéo léo. Điểm nhấn là bình lúa đang sắp đến độ chín. (Ảnh: Vân Hà Hoàng)

Trang trí góc Trung thu cầu kỳ với đủ loại đồ chơi, cùng mâm cỗ đầy đủ bánh trái để các con thỏa thích vui chơi, cả gia đình cùng quây quần chờ trăng lên. (Ảnh: Hàn Hương Thùy)

Mâm cỗ Trung Thu với những chiếc bánh dứa và cún bưởi do mẹ đảm tự tay làm. (Ảnh: Lê Thu Nga)

Mâm cỗ trông trăng này có chó bưởi, giỏ dưa, cùng ngôi sao đèn lồng được trang trí đơn giản mà đẹp.

Mẹ đảm tự làm mâm cỗ Trung thu từ 10 trái bưởi, chi phí 300 nghìn đồng. (Ảnh: Phùng Hà)

Mâm cỗ trăng rằm được bày biện đơn giản tại nhà, mang sắc thái sum vầy, với trái cây tươi, bánh trung thu và hoa, tượng trưng cho sự đủ đầy. (Ảnh: Hòa Bùi)

Cách trang trí mâm cỗ Trung thu đơn giản nhưng vẫn đầy đủ các món truyền thống và hiện đại. (Ảnh: Bích Ngọc)

Một góc Trung thu đong đầy kỷ niệm tuổi thơ qua cách bày mâm cỗ ấm áp, gần gũi. (Ảnh: Dalat Hoang)

Mâm cỗ Trung Thu đơn giản hơn với chó bưởi, các loại trái cây được cắt tỉa hình thú. (Ảnh: Thu Huong Vu)