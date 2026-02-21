Những công trình kiến trúc được thế giới mong chờ nhất 2026

(VTC News) -

Sân vận động Arena Milano (Milan, Ý)

(Ảnh: Archdaily)

Nằm ở khu đô thị Milano Santa Giulia (Milan, Ý), sân vận động Arena Milano được thiết kế cho các sự kiện thể thao và văn hóa quy mô lớn, có sức chứa lên đến 16.000 người.

Sau khi đăng cai Thế vận hội Mùa đông 2026, nơi đây sẽ được sử dụng quanh năm cho các buổi hòa nhạc và lễ hội. Các không gian công cộng xung quanh sẽ trở thành một trung tâm sinh hoạt cộng đồng mới cho người dân địa phương và thành phố.

Dự án Citywave (Milan, Ý)

(Ảnh: Archdaily)

Là một phần của giai đoạn cuối trong quy hoạch tổng thể CityLife của Milan, dự án Citywave bao gồm hai tòa nhà văn phòng được kết nối bởi một mái che bằng gỗ dài 140 mét, ốp hoàn toàn bằng hệ thống quang điện. Thiết kế tích hợp các phương pháp làm mát thụ động, chẳng hạn như làm mát bằng nước ngầm và lưu trữ nhiệt, dự kiến ​​sẽ giảm nhu cầu năng lượng lên đến 40%. Dự kiến ​​Citywave sẽ hoàn thành vào năm 2026.

Bảo tàng Nghệ thuật Tường thuật Lucas (Los Angeles, Mỹ)

(Ảnh: Archdaily)

Tháng 11/2025, Bảo tàng Nghệ thuật Tường thuật Lucas thông báo sẽ mở cửa cho công chúng vào tháng 9/2026. Được thành lập bởi George Lucas và Mellody Hobson, bảo tàng dành riêng cho nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh và văn bản. Tòa nhà được thiết kế bởi Ma Yansong của MAD Architects với kiến ​​trúc cảnh quan do Mia Lehrer của Studio-MLA đảm nhiệm và Stantec là kiến ​​trúc sư điều hành.

Theo tờ Los Angeles Times, Bảo tàng Nghệ thuật Tường thuật Lucas được cho là có chi phí lên tới 1 tỷ USD. Bảo tàng rộng hơn 27.000 m², bao gồm 35 phòng trưng bày, 2 nhà hát, 1 thư viện, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ và không gian xanh.

Khu căn hộ King Toronto Residences (Toronto, Canada)

(Ảnh: Archdaily)

Dự án phát triển khu dân cư và đa chức năng của BIG dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Thiết kế sử dụng phương pháp khối "xếp chồng" hoặc hình pixel, nhô lên trên để chứa các không gian dân cư, bán lẻ và văn phòng trong khi vẫn giữ nguyên diện tích của các tòa nhà di sản hiện có trên khu đất. Các căn hộ được xoay 45 độ so với đường phố để tối đa hóa việc tiếp xúc với ánh sáng và không khí.

Nhà hát Shakespeare Hudson Valley (New York, Mỹ)

(Ảnh: Archdaily)

Trung tâm Nhà hát Samuel H. Scripps rộng khoảng 1.266 m² ở New York khởi công xây dựng vào tháng 9/2024 và dự kiến ​​sẽ mở cửa vào năm 2026. Công trình được thiết kế để trở thành nhà hát xây dựng chuyên dụng đầu tiên đạt chứng nhận LEED Platinum tại Mỹ, tích hợp kiến ​​trúc với khung cảnh thiên nhiên rộng 98 mẫu Anh (khoảng 8 ha) xung quanh nhằm chuyển đổi công ty thành một tổ chức văn hóa hoạt động quanh năm.

Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Tô Châu (Trung Quốc)

(Ảnh: Archdaily)

Dự kiến được ​​khai trương vào năm 2026, khu phức hợp rộng 60.000 m² này nằm bên bờ hồ Jinji. Về mặt kiến ​​trúc, công trình được thiết kế như một cụm mười hai gian nhà dưới một mái nhà liên tục, tái hiện kiến ​​trúc vườn truyền thống địa phương để hoạt động như một không gian nghệ thuật đương đại và không gian công cộng.

Trung tâm Yidan (Thâm Quyến, Trung Quốc)

(Ảnh: Archdaily)

Công trình xây dựng Trung tâm Yidan ở Thâm Quyến, Trung Quốc, đã đến giai đoạn hoàn thiện phần khung, đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới lễ khai trương vào năm 2026.

Công trình mang tính biểu tượng mới này sẽ là trụ sở của Quỹ Chen Yidan và Giải thưởng Yidan. Trung tâm sẽ cung cấp các cơ sở vật chất cho nghiên cứu học thuật, các sự kiện văn hóa và triển lãm. Nằm cạnh Bảo tàng Qianhai, Trung tâm Yidan góp phần định hình một khu văn hóa mới tại thành phố đông dân thứ ba của Trung Quốc.