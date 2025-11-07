Quán quân Olympia: Tiến sĩ Tin học, quản lý cấp cao ở công ty công nghệ hàng đầu

(VTC News) -

Trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 2, Phan Mạnh Tân (lớp chuyên Toán, THPT chuyên Hà Tĩnh) có màn ''lội ngược dòng'' ngoạn mục giành chiến thắng thuyết phục.

Vòng nguyệt quế danh giá giúp chàng trai Hà Tĩnh giành được học bổng du học toàn phần 4 năm tại Australia. Ngoài Olympia, anh còn đạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học – thành tích đáng tự hào của ngôi trường vốn nổi tiếng về truyền thống học giỏi.

Phan Mạnh Tân giành ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 2.

Trước đó, Phan Mạnh Tân được biết đến với niềm đam mê đọc sách và thích tự thử thách bản thân qua các kỳ thi học sinh giỏi. Ở bất kỳ môn học nào từ Toán, Lý đến Hóa Tân đều muốn “đi thi cho biết giới hạn của mình ở đâu”. Chính niềm đam mê ấy đã đưa anh đến với Đường lên đỉnh Olympia và giành chiến thắng.

Bước sang hành trình du học, Phan Mạnh Tân chọn ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Swinburne (Australia). Những năm đầu xa nhà, thử thách lớn nhất của anh là sự khác biệt văn hóa và cách học hoàn toàn mới. “Những gì chưa được thử nghiệm, những gì chưa vượt qua lại tạo động lực để tôi gắn bó với nó,” anh từng chia sẻ.

Nhờ năng lực nổi trội, Tân được chọn học chương trình danh dự, rút ngắn một năm Thạc sĩ và chuyển thẳng lên làm nghiên cứu sinh tiến sĩ Tin học. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, anh được mời ở lại giảng dạy và nghiên cứu, nhưng đã từ chối để nhận lời làm việc cho tập đoàn IBM – “ông lớn” hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Từ vị trí kiến trúc sư phần mềm, Phan Mạnh Tân dần khẳng định năng lực, trở thành quản lý cấp cao trong bộ phận tư vấn. Hiện anh đang là kiến trúc sư giải pháp trưởng về trải nghiệm số khu vực châu Á – Thái Bình Dương của HCL Software.

Trong chương trình Gala kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia, Phan Mạnh Tân xuất hiện trở lại, vẫn nụ cười hiền lành, giọng nói trầm ấm, giản dị như thuở nào. Anh đã có những chia sẻ xúc động: "Olympia đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Chương trình cho tôi cơ hội được ra nước ngoài, được học ngành mình yêu thích trong một môi trường thân thiện. Với một chàng trai tỉnh lẻ như tôi, đó thực sự là cơ hội lớn", anh chia sẻ.

Không chỉ mang lại tri thức, Olympia còn giúp Phan Mạnh Tân rèn luyện những kỹ năng đưa ra quyết định.

"Trong công việc, có những dự án tôi chỉ vài phút để đưa ra quyết định, ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng. Đôi khi không có đủ thông tin, tôi phải dựa vào trực giác và khả năng phân tích của mình. Đó là những điều được rèn từ thời Olympia", anh nói.

Anh Phan Mạnh Tân cũng đưa ra lời khuyên cho người trẻ rằng, trong thời đại công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt, tri thức của hôm nay có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời vào ngày mai. Vì vậy, điều quan trọng nhất với mỗi người không còn là học được bao nhiêu, mà là khả năng học cái mới, cập nhật và thích ứng với sự thay đổi không ngừng của thế giới.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia hiện có cuộc sống kín tiếng ở nước ngoài.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 2 kết hôn với một du học sinh người Việt, từng cùng hoạt động trong hội sinh viên. Cả hai có hai con trai kháu khỉnh và luôn dạy các con nói tiếng Việt, giữ nếp sống Việt.

Nhiều năm sinh sống ở Australia, song Phan Mạnh Tân vẫn giữ cho mình lối sống giản dị và hướng về quê hương. Anh dạy các con nói tiếng Việt, gìn giữ phong tục và thói quen ẩm thực quê hương. Cuối tuần, gia đình anh thường quây quần cùng nhóm bạn cũ, trong đó có một người bạn học cùng lớp chuyên Toán ở trường cấp 3, để nấu món Việt và trò chuyện bằng giọng quê thân thuộc.

Trong mắt bạn bè, Phan Mạnh Tân là người thành công nhưng khiêm nhường. Anh hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội hay báo chí, chỉ lặng lẽ làm việc, dạy con và thi thoảng góp mặt trong các hoạt động cộng đồng người Việt.