Cựu thí sinh Olympia 'đổi đời' từ một email gửi tới VTV

(VTC News) -

Biên tập viên Nguyễn Hoài Đảm (SN 1990, Hương Sơn, Hà Tĩnh), công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam từ năm 2013. Sở hữu sự nghiệp thành công nhưng ít ai biết anh từng là thí sinh tham gia Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 8 (SN 2007).

Tại cuộc thi năm đó, Nguyễn Hoài Đảm lần lượt giành giải Nhất tuần, Nhất tháng và bước vào trận đấu Quý 2. Tuy vậy, hành trình Olympia khép lại với giải Ba quý khiến nam sinh lớp 11 tiếc nuối.

Hoài Đảm là thí sinh Olympia năm thứ 8. (Ảnh: NVCC)

Email thay đổi cuộc đời

Trao đổi với Báo điện tử VTC News, biên tập viên Hoài Đảm cho biết Olympia không chỉ là cuộc thi, mà là cánh cửa đầu tiên giúp anh mở ra thế giới rộng lớn, vượt xa ngôi trường nhỏ để tìm cơ hội phát triển.

"Ngày ấy tôi thi không phải vì muốn chứng minh hay giành ngôi quán quân, mà muốn biết có thể đi xa đến đâu. 'Xa' đôi khi chỉ là được ra Hà Nội, được đến VTV, được nhìn thấy máy quay thật. Với một đứa trẻ đến từ vùng quê nghèo, điều đó là ước mơ. Việc không thể tiến xa hơn vào vòng trong khiến tôi tiếc nuối", anh Đảm nhớ lại.

Không giành được tấm vé vào Chung kết, nhưng lần xuất hiện tại trường quay Olympia đã “thắp lửa” trong Hoài Đảm tình yêu với nghề truyền hình. Anh Đảm không quên lần đầu được tận mắt chứng kiến hậu trường của cuộc thi: Ánh đèn rực rỡ, ống kính lia khắp trường quay, đạo cụ sắp xếp tỉ mỉ, còn ê-kíp miệt mài chạy đua để kịp giờ lên sóng. Mọi quy trình chuyên nghiệp, chỉn chu khiến cậu học trò miền núi choáng ngợp.

“Khán giả chỉ thấy vài tiếng rực rỡ trên truyền hình, nhưng tôi bị cuốn hút bởi cả ngày dài lao động phía sau. Từ khoảnh khắc đó, tôi 'nuôi' ước mơ trở thành người đứng sau ống kính, kể những câu chuyện thật, chạm đến con người thật”, biên tập viên chia sẻ.

Chứng kiến hậu kỳ cuộc thi Olympia đã "gieo mầm" ước mơ thành biên tập viên truyền hình trong Hoài Đảm. (Ảnh: NVCC)

Rời Olympia, Hoài Đảm chọn khởi đầu mới. Quyết tâm theo đuổi nghề báo, anh thi đỗ ngành Báo truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhờ cố gắng trong học tập và rèn luyện, đến năm hai, anh giành học bổng Hiệp định du học ngành Báo chí tại trường Đại học Kỹ thuật Tổng hợp Quốc gia Irkutsk (Nga).

Năm tháng ở Irkutsk rèn cho Hoài Đảm bản lĩnh xông pha với nghề báo. Tại đây, anh cùng các du học sinh Việt Nam thành lập "Bản tin sinh viên": tự viết, quay, dựng và phát cho cộng đồng người Việt ở nhiều nước. Không có trường quay, đội căng vải xanh làm phông, dùng máy ảnh thay máy quay để tác nghiệp.

Nhớ lại thời điểm đó, anh Đảm nói tuy thiếu thốn vật chất, nhưng niềm vui luôn trọn vẹn. Các trải nghiệm giúp anh nhận ra biên tập viên giỏi không chỉ cần kỹ thuật, mà còn cần biết kể chuyện đời sống bằng góc nhìn chân thật và giàu cảm xúc.

Biên tập viên Hoài Đảm trong một lần tác nghiệp (Ảnh: NVCC)

Sau khi tốt nghiệp, Hoài Đảm chọn về Việt Nam để cống hiến cho truyền hình nước nhà. Năm 2012, anh chủ động liên hệ MC Tùng Chi (khi đó là Trưởng phòng Trò chơi và gặp gỡ trên truyền hình 3, Ban Thể thao - Giải trí và Thông tin kinh tế) xin học việc, và được phản hồi chỉ sau 5 ngày. Nội dung email ngắn gọn, nhưng mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời chàng trai trẻ.

“Tôi hay nói vui một email có thể thay đổi cuộc đời. Ngày bước vào tòa nhà 844 Đê La Thành (VTV3), tôi không nghĩ sẽ gắn bó nơi đây lâu đến vậy. Đó không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp, mà là cột mốc của niềm tin. Hãy cứ dám gõ cửa bằng sự chân thành, cánh cửa sẽ mở", Hoài Đảm chia sẻ.

Thành công đến khi biết tin vào bản thân

Trước khi đầu quân cho Đài Truyền hình Việt Nam, Hoài Đảm có nhiều năm kinh nghiệm với vai trò biên tập viên và người dẫn chương trình. Anh tham gia sản xuất bản tin, phóng sự, chương trình truyền hình ở một số kênh sóng khác nhau, rồi trở thành nhân sự của VTV5 từ năm 2014.

Tại đây, anh Đảm trở thành biên tập viên Thời sự của Ban Truyền hình tiếng dân tộc, gương mặt quen thuộc trên các chương trình thời sự, chính luận, khoa giáo của VTV5 và VTV2.

Nguyễn Hoài Đảm là gương mặt quen thuộc trên các chương trình thời sự, chính luận, khoa giáo của VTV5 và VTV2 (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh năng lực chuyên môn, Hoài Đảm còn được tuyên dương là Đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2025; đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2023 do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trao tặng.

Hiện Nguyễn Hoài Đảm giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Đài Truyền hình Việt Nam. Để làm tốt vị trí này, nhiệm vụ của một thủ lĩnh không phải "hô hào", mà trở thành điểm tựa để các thành viên cảm nhận tinh thần đồng đội, khơi dậy cảm hứng làm việc.

Sau gần 2 thập kỷ, không còn là thí sinh của Olympia, Hoài Đảm "lột xác" thành Bí thư đoàn gương mẫu, MC, biên tập viên dẫn dắt và truyền thông tin cho khán giả. Qua nhiều vai trò, anh thấm thía giá trị lớn nhất của công việc không nằm ở “cháy” được bao lâu, mà có thể truyền ngọn lửa ấy cho bao thế hệ. Người làm truyền hình hay làm công tác Đoàn đều có điểm chung: tin vào sức mạnh của cảm hứng, của niềm tin và sự tử tế, từ đó lan toả giá trị qua công việc hằng ngày.

Biên tập viên Hoài Đảm đang là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Đài Truyền hình Việt Nam (Ảnh: NVCC)

Hoài Đảm cho hay, đến nay anh vẫn theo dõi và dành tình yêu cho Đường lên đỉnh Olympia. Có những câu hỏi anh phải bật cười vì… không trả lời được nữa.

"Thế hệ thí sinh hôm nay khiến tôi ngưỡng mộ. Các bạn thông minh, nhanh nhạy và tự tin hơn nhiều. Điều tôi quý nhất ở họ không phải điểm số, mà là tinh thần dám bấm chuông, dám thử, dám sai, dám chấp nhận kết quả. Bởi sau tất cả, Olympia không chỉ dạy tri thức, mà dạy ta cách bước lên bục trả lời trong chính cuộc đời mình", cựu thí sinh Olympia khẳng định.

Qua cố gắng và trải nghiệm cá nhân, Hoài Đảm mong thế hệ trẻ hiểu mọi bước đi đầu tiên đều là bước khó nhất. Từng là người sợ thất bại, anh học cách biến đam mê thành thực tế, thay vì chọn một trong hai.

"Không hành trình nào bằng phẳng, nhưng mỗi lần dám thử, bạn lại đi xa hơn chính mình của ngày hôm qua. Tuổi trẻ là thời gian để vấp, để đứng dậy, để tiếp tục. Nếu bạn vẫn còn tin tưởng vào điều mình đang làm, đó đã là thành công rồi", biên tập viên Hoài Đảm nhắn gửi.