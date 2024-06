Ngoài những bản độ thay đổi thiết kế bắt mắt, một số hãng công nghệ cũng đầu tư cho những đột phá từ sâu bên trong. Trên hình là buồng tản nhiệt không dùng kim loại dành cho SSD chuẩn M.2 đầu tiên trên thế giới do MSI phát triển, sử dụng khí và nước làm mát giúp giảm độ ồn khi hoạt động, giảm can nhiễu tín hiệu cũng như trọng lượng nhẹ hơn so với việc sử dụng các thanh tản bằng kim loại.