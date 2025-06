Nhu cầu kỹ năng số trong ngành Báo chí - Truyền thông tại Việt Nam

(VTC News) -

Chuyển đổi số đã và đang trở thành một trong những động lực chính làm thay đổi căn bản mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có báo chí và truyền thông.

Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, xuyên suốt trong chiến lược phát triển quốc gia, được cụ thể hóa bằng Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Chiến lược phát triển báo chí đến năm 2030.

Trong bối cảnh đó, ngành Báo chí - Truyền thông đang phải đối diện với cả cơ hội lẫn thách thức lớn. Một mặt, công nghệ số giúp tăng tốc độ lan truyền thông tin, mở rộng kênh phân phối, đa dạng hóa hình thức thể hiện và tăng cường tương tác với công chúng. Mặt khác, nó cũng đặt ra yêu cầu mới đối với người làm báo về năng lực tiếp cận, làm chủ và vận dụng công nghệ trong quá trình sản xuất và phân phối nội dung.

TS Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trước thực tế đó, kỹ năng số không còn là năng lực bổ trợ mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để nhà báo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong thời đại số. Từ khả năng thu thập và xử lý thông tin trên nền tảng số, sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo, cho tới phân tích dữ liệu, bảo vệ an toàn thông tin và ứng xử có đạo đức trên không gian mạng - tất cả đều đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Tham luận này tập trung phân tích các yêu cầu kỹ năng số cho ngành Báo chí - Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, từ đó đề xuất giải pháp, chiến lược để xây dựng lực lượng báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, đủ năng lực hội nhập và phụng sự Tổ quốc.

Nhu cầu kỹ năng số trong giai đoạn 2026-2030

Bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam Giai đoạn 2026-2030 là giai đoạn bản lề trong tiến trình thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong đó báo chí - truyền thông vừa có nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận và phản ánh chân thực đời sống kinh tế - xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, do vậy báo chí muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong kỷ nguyên số thì báo chí - truyền thông cũng phải tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số và là công cụ tuyên truyền đắc lực nhằm thay đổi nhận thức của toàn dân đối với công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Trong giai đoạn này, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ blockchain, metaverse và các nền tảng truyền thông số đã tạo ra cả cơ hội và thách thức mới cho báo chí - truyền thông Việt Nam. Do vậy mỗi nhà báo, biên tập viên không chỉ cần giỏi chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải am hiểu công nghệ, có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của môi trường số.

Yêu cầu kỹ năng số cốt lõi mà các nhà báo cần phải có:

Kỹ năng sản xuất nội dung đa phương tiện: Thành thạo quay, dựng video, chụp ảnh bằng thiết bị di động, biên tập tin bài tương tác, sáng tạo infographic, dựng podcast và livestream chuyên nghiệp.

Kỹ năng xuất bản và phân phối nội dung: Làm chủ CMS, tối ưu hóa SEO/SEM, phân tích xu hướng bằng Google Trends, sử dụng YouTube Studio, Meta Business Suite để mở rộng độ tiếp cận.

Kỹ năng phân tích dữ liệu: Ứng dụng Google Analytics, Data Studio để theo dõi hiệu suất nội dung, nhận diện thói quen và hành vi tiếp cận tin tức của công chúng.

Kỹ năng ứng dụng AI: Tận dụng ChatGPT, Deepseek, Grammarly, Descript và các công cụ khác để nâng cao hiệu quả sản xuất chương trình và chất lượng nội dung báo chí.

Kỹ năng an toàn và đạo đức số: Am hiểu luật an ninh mạng, kỹ thuật bảo mật thông tin, phát hiện fake news, deepfake và có bản lĩnh nghề nghiệp để xử lý các tình huống truyền thông phức tạp.

Và ngoài ra còn rất nhiều kỹ năng khác nữa mà các nhà báo cần phải tìm hiểu thêm.

Định hướng đào tạo từ thực tiễn:

Ngoài việc được đào tạo từ nhà trường, thì các nhà báo cần học hỏi từ các cơ quan truyền thông lớn những kỹ năng, kinh nghiệm. Hiện nay, các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân... đã và đang tích cực triển khai các ứng dụng số trong tác nghiệp, quản trị tin bài, sản xuất nội dung chương trình đa phương tiện, phân tích dữ liệu và phân phối nội dung, đảm bảo tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả, tiết giảm chi phí nhân công, thu hút công chúng và nguồn thu tốt hơn.

Các cơ quan báo chí còn có các hợp tác với các tổ chức, tập đoàn báo chí lớn trên thế giới như ABU, EBU, DW, BBC, ABC, SMG… để cập nhật xu thế và công nghệ toàn cầu.

Từ thực tiễn triển khai, các cơ quan báo chí nói trên đều khẳng định: Để đào tạo kỹ năng số có hiệu quả, cần kết hợp giữa lý thuyết - thực hành - công nghệ - đạo đức, trong đó lấy người học làm trung tâm và lấy chuyển đổi số làm nền tảng.

Tầm nhìn kỹ năng số đến năm 2045

Đến năm 2045 - mốc đánh dấu 100 năm thành lập nước - Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong tiến trình đó, ngành Báo chí - Truyền thông không chỉ là lĩnh vực tuyên truyền, thông tin mà còn giữ vai trò chiến lược trong việc tạo dựng niềm tin, lan tỏa giá trị quốc gia số và bảo vệ chủ quyền thông tin trên không gian mạng, như vậy không ai khác mà báo chí - truyền thông phải là lực lượng tiên phong trong ứng dụng công nghệ số, chỉ có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu của công chúng trong thời kỳ mới, thu hút công chúng, không để công chúng bị chi phối bởi mạng xã hội và các hạ tầng xuyên biên giới, từ đó mới hoàn thành nhiệm vụ của báo chí Cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số như hiện nay.

Theo Báo cáo các xu hướng toàn cầu đến năm 2040 của Hội đồng Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ (The National Intelligence Council - NIC) thì đến năm 2040, sự hội tụ ngày càng tăng của các công nghệ, như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật, robot, thực tế ảo, điện toán tiên tiến, vật liệu mới, giao diện người - máy, các mạng truyền thông, thương mại không gian… sẽ tạo nên một thế giới siêu kết nối.

Khi kết hợp lại với nhau, các nền tảng công nghệ này có thể tạo cơ sở cho đổi mới sáng tạo diễn ra nhanh chóng. Theo đó nó sẽ xác lập một phương thức sản xuất mới tiên tiến, hiện đại, tác động sâu sắc đến việc vận hành của mỗi Quốc gia, trong đó các cơ quan báo chí - truyền thông cũng không nằm ngoài sự tác động ấy và nhu cầu, tập quán, thói quen của con người trong cách tiếp cận và tiêu thụ thông tin cũng thay đổi một cách cơ bản bởi sự hỗ trợ mạnh mẽ của những công nghệ mới và ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ.

Chính vì vậy, muốn đáp ứng được vai trò của báo chí Cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên mới, thì các nhà báo tương lai cần phải được đào tạo và thành thạo những kỹ năng chính, được dự báo là sẽ làm thay đổi một cách không tưởng đối với báo chí - truyền thông ở tất cả các quốc gia như dưới đây:

Các kỹ năng tích hợp trong môi trường XR (Extended Reality - thực tế mở rộng) và metaverse (vũ trụ ảo). Báo chí trong tương lai sẽ chuyển dịch sang các nền tảng tương tác, nơi mà thông tin không chỉ được nghe, đọc mà còn được "trải nghiệm như thật".

Nhà báo cần thành thạo trong sản xuất nội dung bằng công cụ XR Studio, camera 360, và phần mềm dựng thực tế ảo như Unity, Unreal Engine... Việc xây dựng bản tin trong không gian ảo sẽ đòi hỏi khả năng lập trình giao diện và thiết kế trải nghiệm người dùng trực tiếp trong metaverse.

Kỹ năng cá nhân hóa và sử dụng trí tuệ nhân tạo nâng cao. Với sự phát triển mạnh mẽ của AI, báo chí sẽ hướng đến cung cấp nội dung phù hợp và sở thích tới từng cá nhân người dùng dựa trên hồ sơ hành vi, sở thích và nhu cầu của họ.

Người làm báo cần có khả năng sử dụng các công cụ phân tích AI nâng cao, tạo ra các "gói nội dung động" sẽ thu hút công chúng hơn thay vì "nội dung tĩnh". Đồng thời, cần kiểm soát các vấn đề đạo đức số như thiên vị thuật toán và bóp méo thông tin hoặc "bịa" ra thông tin thường xảy ra bởi AI.

Khai thác và trực quan hóa dữ liệu đa tầng. Báo chí đến năm 2045 sẽ dựa vào dữ liệu, dữ liệu lớn ở mức độ chưa từng có: từ dữ liệu hành vi, cảm biến, đến dữ liệu xã hội theo thời gian thực. Nhà báo không chỉ cần biết sử dụng các công cụ SQL, Python, Power BI, Tableau… để phân tích dữ liệu mà còn cần có cả tư duy phân tích dữ liệu và đạo đức dữ liệu để đảm bảo tính minh bạch, chính xác và khách quan chứ không phải chỉ dựa hoàn toàn vào các công cụ nói trên.

Bảo vệ bản quyền bằng blockchain và xác thực nguồn tin. Không chỉ trong tương lai, mà ngay cả hiện nay nội dung cũng đang bị sao chép, chỉnh sửa, lan truyền một cách tức thì trên mạng xã hội, lúc này blockchain trở thành công cụ bảo vệ bản quyền và xác thực nguồn gốc thông tin.

Do đó nhà báo cần hiểu cơ chế vận hành hợp tác thông minh, ứng dụng mã định danh số cho từng nội dung và sử dụng công nghệ chống giả mạo để bảo vệ uy tín của báo chí chính thống và bản quyền cho tác giả.

Đạo đức báo chí và bản lĩnh chính trị trong môi trường xuyên biên giới. Thông tin xuyên biên giới mang lại cho chúng ta những thách thức mới về chuẩn mực đạo đức. Người làm báo cần có khả năng phân biệt, kiểm chứng thông tin trên các nền tảng xuyên biên giới, đồng thời giữ vững lập trường chính trị, đạo đức nghề nghiệp trong môi trường đa chiều, phức tạp, đầy nhiễu động.

Tóm lại tầm nhìn kỹ năng số với báo chí - truyền thông đến năm 2045 không chỉ là mục tiêu dài hạn, mà cần phải có kế hoạch hành động ngay từ hiện tại. Đào tạo đội ngũ báo chí có khả năng làm chủ công nghệ và giữ vững bản lĩnh chính trị sẽ là nền tảng để báo chí Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập quốc tế thành công.

Kinh nghiệm Quốc tế và gợi mở cho Việt Nam

Trong bối cảnh báo chí toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, nhiều quốc gia đã có bước đi chiến lược trong đào tạo kỹ năng số cho lực lượng Báo chí - Truyền thông. Việc tham khảo và học hỏi từ những mô hình thành công trên thế giới là cần thiết để Việt Nam có thể rút ngắn giai đoạn chuyển đổi và lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Kinh nghiệm quốc tế

Anh: BBC Academy là mô hình nổi bật, cung cấp các khóa học kỹ năng kể chuyện bằng dữ liệu, sản xuất video số, truyền thông đa nền tảng và đạo đức truyền thông. BBC còn hợp tác với các trường đại học để phát triển năng lực số cho thế hệ nhà báo tương lai.

Hàn Quốc: Đài Quốc gia KBS và TTX Yonhap vận hành các phòng thí nghiệm đổi mới báo chí. Nhà báo tại đây được đào tạo về ứng dụng AI, phân tích dữ liệu mạng xã hội và phát triển nội dung cá nhân hóa. Chính phủ hỗ trợ tài chính cho các dự án chuyển đổi số ngành truyền thông.

Singapore: Thông qua Chiến lược Digital Readiness Blueprint (Kế hoạch tổng thể về mức độ sẵn sàng cho chuyển đổi số), nước này lồng ghép đào tạo kỹ năng số từ cấp phổ thông để nâng cao năng lực số cho toàn dân và xây dựng một xã hội số toàn diện, trong đó có cả báo chí - truyền thông và Giáo dục. Các cơ sở báo chí hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp công nghệ để đào tạo phóng viên số thế hệ mới.

Hoa Kỳ: Các trường đại học như Columbia, Northwestern tích hợp chuyên ngành báo chí dữ liệu, truyền thông công nghệ, cùng các chương trình thực hành tại newsroom số. Các tổ chức như Knight Foundation là một tổ chức chuyên hỗ trợ các sáng kiến liên quan đến báo chí, truyền thông, công nghệ và sự tham gia công dân, thường xuyên tài trợ cho đổi mới báo chí và hỗ trợ đào tạo kỹ năng số.

Gợi mở cho Việt Nam

Ban hành "Khung kỹ năng số quốc gia cho ngành Báo chí - Truyền thông", làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo và đánh giá năng lực nghề nghiệp.

Ưu tiên đầu tư cho chuyển đổi số báo chí địa phương và các cơ quan báo chí nhỏ để thu hẹp khoảng cách năng lực số giữa trung ương và địa phương. Hỗ trợ ngân sách đào tạo lại, nâng cao kỹ năng số cho nhà báo thông qua các quỹ đổi mới sáng tạo báo chí.

Khuyến khích hợp tác công - tư giữa Chính phủ - cơ quan báo chí - cơ sở đào tạo - doanh nghiệp công nghệ để phát triển chương trình đào tạo linh hoạt.

Thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng số cấp vùng và cấp quốc gia. Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây) đã tham mưu cho Thủ tướng ban hành nhiều quyết sách quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực Báo chí - Truyền thông, như:

Ban hành Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 6/4/2023, Thủ tướng đã phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí với mục tiêu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Chiến lược này đặt ra các mục tiêu cụ thể như: Đến năm 2025, 100% cơ quan báo chí thực hiện chuyển đổi số toàn diện; Đến năm 2030, hình thành hệ sinh thái báo chí số quốc gia, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của công chúng.

Thành lập Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí. Tháng 6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra mắt Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí. Trung tâm này có nhiệm vụ: Hỗ trợ các cơ quan báo chí trong quá trình chuyển đổi số; Cung cấp công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số; Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ làm báo.

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí, gồm 42 tiêu chí, chia thành 5 trụ cột: (1) Chiến lược; (2) Hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin; (3) Tổ chức và chuyên môn; (4) Độc giả, khán giả, thính giả; (5) Ứng dụng công nghệ số. Căn cứ vào kết quả đánh giá, các cơ quan báo chí sẽ được xếp hạng từ mức Yếu đến Xuất sắc, giúp xác định lộ trình và giải pháp phù hợp cho quá trình chuyển đổi số.

Đổi mới công tác quản lý Nhà nước về báo chí. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Để chuyển đổi số báo chí thì quản lý Nhà nước về báo chí phải chuyển đổi số trước".

Do đó, Bộ đã triển khai Số hóa hoạt động của Cục Báo chí; Kết nối trực tuyến với các cơ quan báo chí để quản lý không tiếp xúc; Ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, giám sát và hỗ trợ các cơ quan báo chí.

Ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động báo chí. Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích các cơ quan báo chí ứng dụng các công nghệ như: Trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất và phân phối nội dung; Dữ liệu lớn (Big Data) để phân tích hành vi độc giả; Nền tảng số để phát triển các sản phẩm báo chí đa phương tiện, đa nền tảng; Những quyết sách trên thể hiện nỗ lực của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực Báo chí - Truyền thông, nhằm đáp ứng yêu cầu của thời đại số và phục vụ tốt nhất nhu cầu thông tin của công chúng.

Tuy nhiên, những quyết sách trên của Bộ Thông tin và Truyền thông là cấp quốc gia nhưng rất cần các trung tâm cấp vùng để đào tạo ứng dụng kỹ năng số cho nhân lực Báo chí - Truyền thông, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa như khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ…

Đây là những khu vực còn nhiều hạn chế về thông tin, môi trường tiếp cận công nghệ và cả hạ tầng viễn thông, tuy nhiên hiện nay Việt Nam đã ký kết với tập đoàn SpaceX triển khai hệ thống Star-link, phủ sóng wifi qua vệ tinh. Như vậy, các vùng sâu, vùng xa sẽ có điều kiện để tiếp cận với hạ tầng Internet, có đủ điều kiện để triển khai công nghệ số để phát triển kinh tế xã hội nói chung và Báo chí - Truyền thông nói riêng.

Đổi mới phương thức đào tạo trong các trường Đại học, Học viện chuyên ngành Báo chí - Truyền thông trong việc nâng cao kỹ năng số

Đổi mới phương thức đào tạo

Tích hợp kỹ năng số vào chương trình đào tạo chính khóa tại các khoa báo chí, truyền thông, công nghệ thông tin.

Mở rộng hình thức đào tạo trực tuyến, cấp chứng chỉ kỹ năng số ngắn hạn theo mô hình mô-đun chuyên biệt.

Xây dựng đội ngũ giảng viên - nhà báo có năng lực số, am hiểu công nghệ, có kinh nghiệm thực tiễn sản xuất nội dung đa nền tảng.

Phát triển hệ thống học liệu mở, gồm các bài giảng, clip hướng dẫn, tình huống mô phỏng về tác nghiệp số, phục vụ học viên.

Tăng cường hội nhập và trao đổi quốc tế: Thông qua học bổng, trao đổi giảng viên, nghiên cứu chung với các trường và tổ chức báo chí toàn cầu.

Phối hợp với các cơ quan Báo chí - Truyền thông có uy tín thí điểm mô hình đào tạo kỹ năng theo vị trí việc làm và khung năng lực số như: nhà báo dữ liệu, biên tập viên đa nền tảng, kỹ thuật viên truyền thông số.

Những kỹ năng học viên được đào tạo

Kỹ năng sản xuất nội dung đa nền tảng: Viết, biên tập tin, bài cho các loại hình báo chí khác nhau (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình); Sản xuất nội dung số đa dạng (video ngắn, infographic, podcast, livestream, animation, interactive content v.v…); Kỹ năng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm SEO (Search Engine Optimization), tối ưu hóa mạng xã hội SMO (Social media optimization) nhằm tăng cường sự hiện diện, độ tương tác và mức lan tỏa nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X (Twitter), LinkedIn…

Kỹ năng sử dụng các công cụ và phần mềm hỗ trợ sản xuất nội dung số.

Phát triển nội dung cho các môi trường thực tế mở rộng (XR), xây dựng trải nghiệm thông tin sống động, tương tác trong không gian ảo (metaverse), VR/AR.

Ứng dụng blockchain nhằm xác thực nguồn gốc thông tin và bảo vệ bản quyền.

Phân tích dữ liệu thời gian thực và đưa ra các phản hồi tức thì.

Sử dụng AI để cá nhân hóa trải nghiệm thông tin ở mức độ cao.

Nghiên cứu và phát triển các định dạng nội dung mới dựa trên các công nghệ tiên tiến đáp ứng nhu cầu của công chúng.

Kỹ năng thu thập, phân tích, trực quan hóa dữ liệu để tìm kiếm câu chuyện và trình bày thông tin một cách hấp dẫn, dễ hiểu như: sử dụng các công cụ và ngôn ngữ lập trình cơ bản cho việc phân tích và xử lý dữ liệu (ví dụ: Python, R, Excel, Javascript…); kỹ năng đánh giá độ tin cậy của nguồn dữ liệu.

Kỹ năng thu thập thông tin phức tạp từ nhiều nguồn khác nhau (tài liệu, phỏng vấn, cơ sở dữ liệu…); kỹ năng phân tích, xâu chuỗi sự kiện, phát hiện các vấn đề ẩn sâu; Kỹ năng bảo vệ nguồn tin và đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng.

Kỹ năng sử dụng các yếu tố multimedia để tăng tính tương tác và hấp dẫn cho câu chuyện; kỹ năng thử nghiệm các hình thức kể chuyện mới; kiểm chứng thông tin và chống tin giả (Fact-checking and Anti-Fake News); kỹ năng sử dụng các công cụ và phương pháp kiểm chứng thông tin, phân biệt thông tin thật giả; hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến thông tin và truyền thông.

Ngoài ra, ngoại ngữ và giao tiếp đa văn hóa là một yêu cầu không thể thiếu để tiếp cận được các kỹ năng nói trên và hiểu biết về văn hóa, bối cảnh quốc tế để đưa tin một cách phù hợp và nhạy bén.

Việc chú trọng đào tạo toàn diện các nhóm kỹ năng nói trên sẽ giúp các cơ sở đào tạo cung cấp cho ngành Báo chí - Truyền thông nước nhà nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của các cơ quan báo chí trong bối cảnh cạnh tranh thông tin vô cùng mạnh mẽ như hiện nay, góp phần khẳng định vai trò dẫn dắt của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Phóng viên tác nghiệp tại ga Hà Nội ngày 6/6, thời điểm hàng trăm người dân, cựu chiến binh chào đón các cán bộ, chiến sĩ ra Bắc chuẩn bị cho lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc phát triển kỹ năng số cho đội ngũ người làm báo không còn là lựa chọn, mà là một yêu cầu sống còn để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của ngành Báo chí - Truyền thông Việt Nam. Từ giai đoạn bản lề 2026-2030 đến tầm nhìn chiến lược 2045, nhà báo không chỉ là người đưa tin mà còn là người làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu và các nền tảng số hiện đại.

Để thích ứng và phát triển, chúng ta cần xác lập một khung năng lực số rõ ràng, có chính sách hỗ trợ thực chất với mô hình đào tạo linh hoạt, xây dựng hệ sinh thái hợp tác rộng mở, lấy các cơ quan báo chí chủ Quốc gia như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam… làm lực lượng tiên phong để kết nối, dẫn dắt và lan tỏa.

Với tinh thần chủ động, hội nhập và sáng tạo, Đài Tiếng nói Việt Nam cam kết tiếp tục phát huy vai trò cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, tiên phong trong đào tạo, chia sẻ và góp phần phát triển kỹ năng số cho toàn ngành. Đó không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp, mà còn là sứ mệnh chính trị của một cơ quan báo chí ra đời ngay sau khi thành lập nước, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, trong công cuộc xây dựng nền báo chí hiện đại, nhân văn, chuyên nghiệp và phụng sự Tổ quốc trong kỷ nguyên số.

Kỹ năng số là chìa khóa để ngành Báo chí - Truyền thông Việt Nam vượt qua những thách thức và nắm bắt cơ hội trong kỷ nguyên số. Việc đầu tư vào phát triển kỹ năng số cho đội ngũ nhân lực không chỉ giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Báo chí - Truyền thông mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng một nền Báo chí Cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Chúng tôi tin rằng, với sự chung tay của các cấp, các ngành và sự nỗ lực không ngừng của mỗi người làm báo, ngành Báo chí - Truyền thông Việt Nam sẽ vững bước trên con đường chuyển đổi số và đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.