Nhóm thiếu niên ở Huế mang hung khí chạy xe lạng lách, gây tai nạn rồi bỏ chạy

(VTC News) -

Phòng CSGT Công an TP Huế vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, triệu tập nhóm thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy, mang theo hung khí, gây mất trật tự an toàn giao thông tại địa phương.

Nhóm thiếu niên được lực lượng CSGT Công an TP Huế triệu tập đến trụ sở làm việc. (Ảnh: Hồng Nhung)

Sự việc được lực lượng chức năng phát hiện sau khi đoạn video ghi lại hành vi của nhóm này trên đường Bà Triệu (phường Thuận Hoá, TP Huế) được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 29/7.

Theo nội dung video, nhóm thiếu niên đi trên 3 xe máy, không đội mũ bảo hiểm và mang theo hung khí, lạng lách và gây tai nạn với một phương tiện khác rồi bỏ chạy.

Nắm bắt thông tin, Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, làm rõ. Danh tính nhóm thiếu niên được xác định gồm Nguyễn Đăng Hoàng Ph.; Mai Văn T.A.; Hồ Nguyễn Ngọc Đ.; Phan Gia B.; Nguyễn Đăng Q.; Tôn Thất Gia H. (cùng 16 tuổi, hiện là học sinh lớp 11, trú tại TP Huế).

Cán bộ Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Huế) lấy lời khai, lập biên bản vi phạm hành chính với 6 thiếu niên. (Ảnh: Hồng Nhung)

Phòng CSGT Công an TP Huế mời nhóm thiếu niên cùng người giám hộ đến trụ sở làm việc. Tại đây, cơ quan Công an thực hiện lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu gia đình cam kết tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để các em tái diễn hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cũng kịp thời ngăn chặn vụ tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng, có dấu hiệu xô xát do mâu thuẫn giữa các nhóm thanh thiếu niên

Cụ thể, do mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên phường Hương An và nhóm thanh niên ở Tứ Hạ nên tối 7/7, Nguyễn Bảo Hưng (trú tại phường Hương An) rủ nhóm bạn gồm 36 người (tất cả từ 17-19 tuổi) đi trên 18 xe mô tô mang theo nhiều hung khí như dao, kiếm tự chế, gậy gỗ, vỏ chai bia rồi di chuyển theo các tuyến đường tìm nhóm thanh niên ở Tứ Hạ để đánh nhau.

Trong quá trình di chuyển, những thanh niên trên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, đi hàng ngang, lạng lách, hò hét trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ phường Hương Trà đến phường Hương An, thành phố Huế, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây mất an ninh trật tự địa phương.

Sau khi nhận được tin phản ánh của người dân, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế phối hợp với Công an các phường Hương Long, Hương An, Hương Trà thực hiện triệu tập làm việc với những thanh niên có liên quan; đồng thời lập biên bản xử lý theo quy định.