Nhóm thanh thiếu niên mang dao, côn ‘diễu phố’ quay clip đăng TikTok

(VTC News) -

Công an phường Hương Trà (TP Huế) cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng thuộc đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố triệu tập nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường trung TP Huế để quay video đăng lên mạng xã hội.

Nhóm người bị triệu tập gồm N. P. L (SN 2010, trú Tổ dân phố 9, phường Hương Trà, TP Huế); H.T.H (SN 2010, trú Tổ dân phố Giáp Thượng 2, phường Hương Trà, TP Huế); H.H (SN 1994, trú phường Hương Trà, TP Huế); T.Q.N. (SN 2012, trú xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị) và P.G.H. (SN 2012, trú Tổ dân phố 7, phường Hương Trà, TP Huế).

Theo xác minh ban đầu, vào các đêm 22 và 23/2, nhóm này sử dụng 2 xe máy gồm Vario màu đen biển kiểm soát 74B1-xxx.xx và Sirius biển kiểm soát 75B1-xxx.xx, xuất phát từ khu vực Công viên Tứ Hạ (phường Hương Trà), mang theo 3 dao tự chế và 1 côn nhị khúc, di chuyển vào các tuyến đường trung tâm TP Huế.

Nhóm 4 thanh thiếu niên chạy xe máy mang theo hung khí lạng lách, đánh võng trên đường bị Công an phường Hương Trà (TP Huế) triệu tập lên làm việc

Trong quá trình di chuyển, nhóm thanh thiếu niên trên có hành vi lạng lách, đánh võng, quay video, chụp hình đăng lên nền tảng TikTok nhằm mục đích câu “like”, thể hiện bản thân trên mạng xã hội.

Qua tìm hiểu ban đầu, một số trường hợp trong nhóm có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ly hôn, thiếu sự quản lý, giáo dục thường xuyên, dẫn đến việc tụ tập, phát sinh hành vi vi phạm.

Hiện Công an phường Hương Trà đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời. phối hợp gia đình, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự.

Cách đây khoảng 1 tuần, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn địa bàn phường Tĩnh Gia (Thanh Hoá) tổ công tác của Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá) phát hiện 2 xe máy (1 xe không gắn biển số, 1 xe dùng khẩu trang che biển số) lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Tổ công tác triển khai lực lượng dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, 1 trường hợp bỏ chạy khỏi hiện trường.

Qua kiểm tra tại chỗ, xác định người điều khiển phương tiện là Bùi Quang N. (SN 2009, trú phường Tĩnh Gia) vi phạm các lỗi điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; không gắn biển số; không có chứng nhận đăng ký xe; điều khiển xe đánh võng trên đường bộ; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm³ trở lên; điều khiển xe khi trong hơi thở có nồng độ cồn dưới 0,25 miligam/1 lít khí thở (0,023 mg/l).

Tổng mức phạt tiền đối với người điều khiển là 10,25 triệu đồng. Đối với chủ phương tiện bị xử phạt 19 triệu đồng về các hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; giao phương tiện không gắn biển số, không có chứng nhận đăng ký xe…

Tiếp tục xác minh, đến ngày 25/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá triệu tập trường hợp còn lại là Lê Sỹ H. (SN 2009, trú phường Tĩnh Gia) đến cơ quan công an làm việc. Qua làm việc, lực lượng công an xác định người này vi phạm các lỗi không có gương chiếu hậu bên trái; điều khiển xe có biển số bị che lấp; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe đánh võng trên đường bộ; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm³ trở lên.

Tổng mức phạt tiền 8 triệu đồng, người ngồi sau xe vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bị xử phạt 500 nghìn đồng. Chủ phương tiện có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông bị xử phạt 9 triệu đồng.