Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên dùng bình xịt hơi cay cướp xe máy ở Hà Nội

(VTC News) -

Khoảng 1h ngày 9/1, anh Bùi Thế C. (SN 2000) và Nguyễn Văn D. (SN 2005) cư trú tại phố Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề (Hà Nội) lái xe máy hiệu Honda Vision theo hướng cầu chui đến ngã ba Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm, phía bên nhà máy xe lửa.

Trên đường đi, C. và D. bị một nhóm thanh niên đuổi theo xịt hơi cay và dùng vỏ chai bia ném vào mặt. Khi đến đèn xanh đỏ đoạn ngã ba Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm, vì bị đánh ném chai bia nên C. và D. bị ngã xe.

Hai thiếu niên Vũ Gia B. và Triệu Việt V. tại cơ quan công an.

Sau đó thanh niên lấy xe máy của anh C. và D. vòng về hướng cầu chui.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự ngay lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 2 thiếu niên trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội là Vũ Gia B. (SN 2010 trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) và Triệu Việt V. (SN 2011 trú tại phường Tương Mai, Hà Nội), đồng thời bắt giữ 5 người liên quan, thu hồi tang vật phạm tội là xe máy và bình xịt hơi cay.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra, xử lý.

Trước đó, Công an xã Thanh Miện (Hải Phòng) truy vết, bắt khẩn cấp 2 nghi phạm cướp xe máy sau 2 giờ gây án.

Khoảng 12h ngày 29/10/2025, Công an xã Thanh Miện tiếp nhận trình báo của anh T.Q.T, (SN 2006, trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) về việc sáng cùng ngày, tại Khu đô thị Việt Hưng, thôn Bằng Bộ, xã Thanh Miện (Hải Phòng), anh T.Q.T hẹn đổi bán 1 chiếc xe máy cho 2 thanh niên không quen biết trên mạng xã hội.

Khi được anh T.Q.T giao chìa khoá xe, 2 thanh niên này đã bỏ chạy, chiếm đoạt xe máy nêu trên. Nhận tin báo, Công an xã Thanh Miện nhanh chóng triển khai truy vết nóng.

Sau hơn 2 giờ, Công an xã Thanh Miện xác định, triệu tập 2 nghi phạm gây án là Phạm Đức Nghĩa (SN 2009) và Vũ Mạnh Trường (SN 2007, cùng trú tại thôn Đào Lâm, xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, Phạm Đức Nghĩa và Vũ Mạnh Trường thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản trên.