Nhóm nhạc thần tượng K-Pop có thành viên người Việt sẽ biểu diễn tại TP.HCM

(VTC News) -

Đêm nhạc tại TP.HCM là sự kiện bắt đầu cho tour lưu diễn toàn cầu đầu tiên trong sự nghiệp của Tempest, mang tên World Premiere: The First Ever Live 2024 Tempest Concert [T-Our: Tempest Voyage] diễn ra ngày 15/6 tới, tại Nhà thi đấu Phú Thọ.

Khác với các nhóm nhạc Hàn Quốc thường tổ chức live concert ra mắt tại quê nhà, Tempest là nhóm nhạc thần tượng K-pop ngoại lệ duy nhất lựa chọn Việt Nam là điểm đến bắt đầu cho world tour đầu tiên trong sự nghiệp.

Thông tin Tempest xác nhận có tour lưu diễn vòng quanh thế giới riêng trong năm 2024 và lựa chọn TP.HCM là nơi tổ chức live concert đầu tiên khiến fan Việt phấn khích. Tempest là nhóm nhạc thần tượng K-pop hiếm hoi sở hữu thành viên người Việt gặt hái được nhiều thành công tại thị trường Hàn Quốc lẫn quốc tế.

Việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến bắt đầu chuyến lưu diễn đầu tiên trong sự nghiệp của Tempest được đánh giá là quyết định thông minh từ phía công ty chủ quản. Ban tổ chức concert kỳ vọng sẽ đáp ứng được mục tiêu kép, cả về nguồn thu lẫn hiệu ứng cộng đồng.

Nhóm Tempest sẽ tổ chức concert tại TP.HCM.

Theo ban tổ chức, Tempest xác nhận world tour năm 2024, chọn TP.HCM làm điểm khởi đầu như món quà bất ngờ khán giả Việt. Nhạc sĩ Huy Tuấn tự hào khi là người sẽ phụ trách sản xuất đêm nhạc của nhóm tại Việt Nam.

"TP.HCM trở thành điểm bắt đầu cho live concert đầu tiên của một nhóm nhạc K-pop, như lời khẳng định uy tín cho các nhà tổ chức biểu diễn trong nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến nghệ thuật mới trong khu vực.

Chúng tôi kỳ vọng góp một viên gạch tạo nên thói quen và nhu cầu cho khán giả Việt. Qua đó góp phần chung tay xây dựng, kiến tạo một thị trường, một nền công nghiệp âm nhạc mạnh mẽ, tương xứng với sự phát triển, hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam”, nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết.

Đây là lần thứ hai Tempest đến Việt Nam, lần đầu vào tháng 12/2023 tại Lễ hội âm nhạc quốc tế HOZO. Đêm trình diễn có sự góp mặt của nhóm nhạc thu hút hàng chục nghìn khán giả trẻ.

Nhóm nhạc 7 thành viên trong đêm diễn tại Lễ hội âm nhạc quốc tế HOZO thu hút chục nghìn khán giả.

Tempest là nhóm nhạc nam thần tượng Hàn Quốc gồm 7 thành viên, thành lập tháng 3/2022. Trong đó, thành viên Habin đảm nhận vai trò hát và nhảy chính của nhóm là người Việt Nam. Anh tên thật là Ngô Ngọc Hưng, sinh năm 1998 tại Yên Bái và tốt nghiệp khoa Quốc tế chuyên ngành Marketing, Đại học Thương mại Hà Nội.

Giọng ca trẻ được chú ý từ show I-Land (Big Hit Entertainment) và sau đó đầu quân Yuehua Entertainment để trở thành thành viên nhóm.

Thành viên Habin là người Việt Nam.

Sau hơn 2 năm kể từ khi ra mắt, Tempest gặt hái nhiều thành tích, chiến thắng cúp tân binh, nhóm nhạc mới, nghệ sĩ triển vọng ở nhiều lễ trao giải âm nhạc uy tín tại Hàn Quốc như: Genie Music Awards 2022, Asia Artist Award 2022, Seoul Music Awards 2023, Hanteo Music Awards 2022, MAMA 2023.