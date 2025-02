Nhóm lừa đưa người đi xuất khẩu lao động lĩnh án

(VTC News) -

Ngày 27/2, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử các bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Lê (34 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Trần Đình Chiến (43 tuổi, trú phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Đinh Thị Bích Thủy (42 tuổi, trú phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) và Nguyễn Thị Hiền (39 tuổi, trú xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) về tội “Mua bán người”.

Phiên tòa được tổ chức tại 2 điểm cầu Đà Nẵng và Nghệ An do bị cáo Nguyễn Thị Hiền đang bị tạm giam tại Nghệ An vì liên quan đến vụ án khác.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Huỳnh Thị Ngọc Lê 13 năm tù, Trần Đình Chiến 10 năm tù, Đinh Thị Bích Thủy 8 năm tù và Nguyễn Thị Hiền 12 năm tù cùng về tội "Mua bán người".

Theo cáo trạng, dù không được cơ quan chức năng cấp phép để thực hiện đưa người lao động đi nước ngoài làm việc nhưng Huỳnh Thị Ngọc Lê cùng với Trần Đình Chiến, Đinh Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Hiền vẫn hoạt động môi giới, tư vấn xuất khẩu lao động trái phép, đưa thông tin không chính xác để tuyển người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Dubai và Nga.

Cụ thể, qua mạng xã hội, Lê liên hệ với Trần Quốc Hoàng (quê Hà Tĩnh, hiện sinh sống ở Dubai) thì được Hoàng cho biết đang tuyển người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Dubai, mức lương 30 triệu đồng/tháng.

Các bị cáo Trần Đình Chiến, Huỳnh Thị Ngọc Lê và Đinh Thị Bích Thủy tại phiên xét xử.

Theo thỏa thuận, Lê phụ trách đăng thông tin, tư vấn và nhận hồ sơ, tiền từ người có nhu cầu đi Dubai để gửi cho Hoàng. Hoàng sẽ lo làm visa, đặt vé máy bay, đón lao động khi qua Dubai. Hoàng thu tiền của Lê 1.000 USD/người, còn Lê lấy của lao động bao nhiêu thì tùy.

Trần Đình Chiến là cộng tác viên lĩnh vực tư vấn, xuất khẩu lao động của Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế miền Trung, trụ sở tại Quảng Bình nên đồng ý làm cộng tác viên tư vấn, xuất khẩu lao động cho Lê để hưởng hoa hồng.

Lê gửi các thông tin tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động cho Chiến để Chiến tuyển người, tư vấn, thu hồ sơ và tiền rồi chuyển lại cho Lê. Sau khi có visa, vé máy bay, Chiến thông báo cho người lao động ra Hà Nội gặp Lê nhận giấy tờ để xuất cảnh.

Còn Đình Thị Bích Thủy là người chung sống như vợ chồng cùng với Chiến, cũng làm tư vấn, xuất khẩu lao động nên nhận nhiệm vụ thu tiền cọc, làm một số giấy tờ, hồ sơ.

Tháng 6/2023, anh Đặng Văn Đức, Nguyễn Nghĩa Trường (cùng trú Quảng Bình) gặp Chiến, Thủy để được tư vấn, làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động.

Ngày 1/7/2023, khi đến Dubai, anh Đức và Trường được Trần Quốc Hoàng đón tại sân bay và giao cho một nhóm người Trung Quốc đưa đi rồi tiếp tục bị bán qua nhiều công ty khác nhau.

Đến ngày 26/12/2023, anh Trường về nước và đến cơ quan công an trình báo. Riêng anh Đặng Văn Đức, hiện vẫn đang lao động bất hợp pháp tại Dubai.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, với phương thức tương tự, Lê, Chiến, Thủy và Nguyễn Thị Hiền đã nhiều lần đưa lao động sang Dubai và Nga để chiếm đoạt tiền.