Nhờ chiếc 'lồng cu', hai vợ chồng thoát chết trong trận lũ dữ ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Sáng 9/12, tại Xóm Bầu Phước Khánh thuộc khu phố Phước Khánh, phường Tuy Hòa (Đắk Lắk), ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1963) đứng lặng giữa nền đất loang lổ, nơi từng là căn nhà gắn bó với vợ chồng ông suốt mấy chục năm.

Mấy bức tường nứt nẻ còn sót lại chênh vênh hai bên. Trên cao, một phần gác gỗ nhỏ treo lơ lửng sát mái, người địa phương gọi là “lồng cu”, hở ra như một vết thương chưa khép.

Ông Tiến đứng trước ngôi nhà bị sập hoàn toàn cho lũ lịch sử.

Dưới chân ông là chiếc ghế nhựa cũ, có túi trái cây vừa mua. Sáng nào cũng vậy, ông ghé về, đặt túi trái cây xuống đúng chỗ ngày xưa là góc bếp, như một cách “động thổ lại nhà".

Vợ ông Tiến đứng bên, tay khẽ quệt vệt đất bám lên đống gạch mới chất góc sân. Hai tuần trôi qua kể từ trận lũ dữ, vợ chồng ông vẫn chưa quen với cảnh nhà cửa biến thành nền trống.

Ông Tiến ngước lên "lồng cu", mảnh gác gỗ bé xíu, rộng chưa đầy hai mét vuông, nơi cất gạo, giấy tờ và đôi khi là chỗ trú mỗi mùa mưa. Và cũng chính nó, sáng 19/11, đã giữ cả hai vợ chồng ông ở lại giữa ranh giới sinh - tử.

Chiếc "lồng cu" đã cứu sống vợ chồng ông Tiến.

Ông Tiến ngồi bệt trên nền nhà, kể lại chuyện cũ.

Chiều 19/11, trời âm u, mưa lay bay. Ông đang xếp lại mấy bao tải ngoài sân để cất phòng lụt lớn. Một lúc sau, dòng nước đục ngầu đã tràn ập vào sân, quét mạnh một cú khiến ông loạng choạng. “Lũ nó lên nhanh lắm, đập một phát tới ngang ngực,” ông nhớ lại.

Ông Tiến chỉ kịp chộp túi giấy tờ và la lớn cho vợ đang trong bếp chạy ra. Hai người nhìn nhau chớp nhoáng rồi vội vịn lấy cây thang tre dựng sẵn giữa nhà. Cả hai leo thẳng lên lồng cu, nơi đã nhiều lần giúp gia đình trú lũ nhỏ. “Vừa kéo bà lên, nước đã kín nhà rồi,” ông run run nhắc lại.

Từ trên "lồng cu", hai vợ chồng chỉ biết ngồi co người, nghe tiếng nước xoáy dưới chân mỗi lúc một mạnh.

Ông Tiến vẫn còn rung sợ nhớ về khoảnh khắc nước lũ cuồn cuộn đổ về.

Ông Tiến kể, sau vài nhịp xoáy, nước đã nuốt trọn căn nhà. Những tiếng răng rắc vang lên, mái nhà nghiêng dần, những tấm ngói trượt xuống như có ai hất. Rồi bức vách sau đột ngột xé toạc, để lộ khoảng trời xám xịt. Trong tiếng gió rít và tiếng nước va đập, căn nhà đổ sập. Cả khung mái chao đảo, nhưng "lồng cu" vẫn đứng sừng sững, không đổ.

Vợ ông Tiến ôm chặt khung gỗ của "lồng cu", chân run lẩy bẩy. Ông chỉ biết giữ lấy bà, chờ nước bớt xiết. Hai người ngồi sát nhau suốt hơn 1 ngày trời trước khi được cứu hộ đến ứng cứu.

“Không có cái lồng cu đó, chắc tụi tui chết rồi,” ông lặp lại câu nói quen mà đến nay mỗi lần thốt ra đều nghẹn.

Khi nước rút, ông Tiến trở về nhà, các vật dụng trong nhà đều bị cuốn trôi theo dòng lũ. Những ngày dọn dẹp đống ngổn ngang, ông nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của nhiều người. Có người quen, có khách đi đường, có người chỉ chạy xe ngang rồi quay đầu lại. Họ ghé vào đặt vào tay ông vài chục nghìn, vài trăm nghìn, có người đưa cả xấp tiền mà không nói tên. “Tui không nhớ mặt ai hết, họ thương thì cho,” ông nói.

Tất cả được ông gom lại vào một túi ni lông đặt cạnh chỗ giường cũ. Ông bảo chừng gần trăm triệu, đủ để dựng lại cái nhà nhỏ có mái che, có chỗ nằm, để khỏi phải leo lên "lồng cu" thêm một lần nào nữa.

Ông Tiến dọn dẹp lại ngôi nhà đã sập để chuẩn bị "động thổ" ngôi nhà mới.

Ở góc sân bên trái, mấy chồng gạch mới được chất ngay ngắn. Vợ ông Tiến nói từ từ làm, có tiền đâu làm đó. Không bản vẽ, không ngày động thổ cụ thể. Chỉ cần một căn nhà vừa đủ che nắng mưa. “Nhà mất rồi, nhưng còn hai cái mạng là được”

Người hàng xóm nhìn lên "lồng cu" treo lơ lửng mà lắc đầu: “Ngó vậy chớ nó giữ được mạng hai vợ chồng đó.”

Ông Tiến xúc động khi nhận được sự hỗ trợ của Báo Điện tử VTC News.

Vừa qua, các hộ có nhà bị sập tại khu phố Phước Khánh, phường Tuy Hoà, trong đó có gia đình ông Tiến đã nhận được mỗi hộ 20 triệu đồng do Báo Điện tử VTC News hỗ trợ.

Theo thống kê của chính quyền địa phương, đợt lũ ngày 19/11 đã khiến nhiều hộ dân trong khu phố bị thiệt hại nặng, trong đó có 8 hộ bị sập nhà hoàn toàn và 45 hộ có nhà bị hư hỏng. Từ nguồn hỗ trợ vận động được, Báo Điện tử VTC News đã trao 20 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà sập hoàn toàn và 2 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà hư hỏng.