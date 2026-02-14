14/02/2026 13:11:00 +07:00

Cận cảnh cao tốc hơn 20.000 tỷ bất ngờ tạm dừng thông xe trong dịp Tết

14/02/2026 13:11:00 +07:00
(VTC News) -

Trong quá trình kiểm tra đánh giá năng lực vận hành khai thác, Ban Quản lý dự án 2 quyết định tạm dừng thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trong dịp Tết.

Thời điểm cận Tết, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) có văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai về việc tạm dừng thông xe vận hành khai thác trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026 đoạn tuyến chính cao tốc từ Km1050+00 (Km127+720 của đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi) đến Km1138+00 (tiếp giáp với dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn – Quy Nhơn). Đây là dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Thời điểm cận Tết, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) có văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai về việc tạm dừng thông xe vận hành khai thác trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026 đoạn tuyến chính cao tốc từ Km1050+00 (Km127+720 của đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi) đến Km1138+00 (tiếp giáp với dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn – Quy Nhơn). Đây là dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo nội dung văn bản hỏa tốc, ngày 11/2, Ban Quản lý dự án 2 đã thông báo về việc thông xe đưa vào khai thác sử dụng cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 vào lúc 11h ngày 12/2.

Theo nội dung văn bản hỏa tốc, ngày 11/2, Ban Quản lý dự án 2 đã thông báo về việc thông xe đưa vào khai thác sử dụng cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 vào lúc 11h ngày 12/2.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra đánh giá năng lực vận hành khai thác của tuyến đường đã xuất hiện các tình huống về đảm bảo an toàn khi vận hành, đặc biệt là xử lý các sự cố phát sinh nên chưa đảm bảo đủ điều kiện thông xe của dự án. Bên cạnh đó, một lý do khác là để đảm bảo đồng bộ khi khai thác các tuyến đường cao tốc và tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia lưu thông. Vì vậy, Ban Quản lý dự án 2 thông báo tạm dừng thông xe dự án Quảng Ngãi – Hoài Nhơn trong dịp Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra đánh giá năng lực vận hành khai thác của tuyến đường đã xuất hiện các tình huống về đảm bảo an toàn khi vận hành, đặc biệt là xử lý các sự cố phát sinh nên chưa đảm bảo đủ điều kiện thông xe của dự án. Bên cạnh đó, một lý do khác là để đảm bảo đồng bộ khi khai thác các tuyến đường cao tốc và tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia lưu thông. Vì vậy, Ban Quản lý dự án 2 thông báo tạm dừng thông xe dự án Quảng Ngãi – Hoài Nhơn trong dịp Tết Nguyên đán.

Được biết, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được khởi công đầu năm 2023, đi qua địa bàn Quảng Ngãi và Gia Lai, là một trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025.

Được biết, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được khởi công đầu năm 2023, đi qua địa bàn Quảng Ngãi và Gia Lai, là một trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025.

Dự án có tổng chiều dài 88km, với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công.

Dự án có tổng chiều dài 88km, với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công.

Được đánh giá là một trong những đoạn tuyến cao tốc có hạ tầng kỹ thuật phức tạp nhất, toàn tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tới 77 cầu, 586 cống và 81 hầm chui dân sinh. Đặc biệt, dự án có 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài hơn 4.500m.

Được đánh giá là một trong những đoạn tuyến cao tốc có hạ tầng kỹ thuật phức tạp nhất, toàn tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tới 77 cầu, 586 cống và 81 hầm chui dân sinh. Đặc biệt, dự án có 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài hơn 4.500m.

Hầm số 1 dài 610m, hầm số 2 dài 700m và hầm số 3 là hầm cấp đặc biệt với chiều dài lên tới 3.200m. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, hầm số 3 sẽ trở thành hầm đường bộ dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam và là hầm đường bộ dài thứ ba cả nước, chỉ sau hầm Hải Vân và hầm Đèo Cả.

Hầm số 1 dài 610m, hầm số 2 dài 700m và hầm số 3 là hầm cấp đặc biệt với chiều dài lên tới 3.200m. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, hầm số 3 sẽ trở thành hầm đường bộ dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam và là hầm đường bộ dài thứ ba cả nước, chỉ sau hầm Hải Vân và hầm Đèo Cả.

Thanh Ba
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn