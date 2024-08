(VTC News) -

PGS.TS Vũ Thị Hiền, Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Ngoại thương cho biết, quá trình lọc ảo các nguyện vọng xét tuyển vào đại học năm nay sẽ diễn ra từ ngày 12/8 đến trước 17h ngày 17/8 (dự kiến 6 lần lọc ảo). Sau khi hoàn tất quá trình lọc ảo trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, các trường sẽ nhập liệu và công bố điểm chuẩn trúng tuyển.

"Dự kiến, trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn vào chiều tối 17/8 hoặc sang ngày 18/8 (nếu không có trục trặc về kỹ thuật)", PGS Vũ Thị Hiền nói và cho biết, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng duy nhất.

Trường Đại học Ngoại thương quan tâm nhiều đến nhóm thí sinh đạt ngưỡng điểm cao từ 26 - 27 điểm trở lên ở các tổ hợp nhà trường đưa vào xét tuyển. So với năm 2023, số lượng thí sinh có điểm đạt ngưỡng từ 27 trở lên ở các tổ hợp như A00, D01 tăng so với năm trước; riêng tổ hợp A01 không có biến động nhiều.

Nhiều trường đại học dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 17/8. (Ảnh minh hoạ: Đ.H)

“Chúng tôi dự đoán điểm chuẩn có thể tăng nhẹ, nhưng không phải tăng ở tất cả các tổ hợp. Điểm có thể tăng ở các tổ hợp như A00, D01, còn tổ hợp A01 có thể không tăng hoặc nếu tăng cũng không nhiều”, PGS.TS Vũ Thị Hiền thông tin thêm.

Tương tự, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cũng thông tin dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn vào chiều ngày 17/8 - ngay sau khi Bộ GD&ĐT kết thúc quá trình lọc ảo xét tuyển.

Trước đó, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng công bố dự báo điểm chuẩn năm 2024 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, 3 ngành dự kiến đầu vào cao nhất là Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo với mức trên 28. Đây cũng là những ngành có điểm chuẩn cao nhất mấy năm gần đây.

Các ngành có điểm trúng tuyển ở mức 27-28 là Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa, An toàn không gian số, Công nghệ thông tin (Việt - Nhật, Global ICT, Việt - Pháp). Cũng có ngành chỉ lấy 20-22,75 điểm như Công nghệ dệt may, Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa học và kỹ thuật vật liệu (chương trình tiên tiến). Mức dự báo các ngành này tăng so với năm ngoái khoảng 0,75 điểm.

Bên cạnh đó, nhiều trường đại học lớn như: trường Đại học Luật Hà Nội, Công thương TP.HCM, Kiến trúc Hà Nội, Mở Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Kinh tế TP.HCM cũng dự kiến thời gian công bố điểm chuẩn vào tối ngày 17/8.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 chậm nhất vào 17h ngày 19/8. Trước 17h ngày 27/8, thí sinh xác nhận nhập học trực tuvến đợt 1 trên hệ thống.

Từ tháng 9 đến tháng 12, các cơ sở đào tạo xét tuyển các đợt tiếp theo, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.

Năm nay, cả nước ghi nhận hơn 733.000 em đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học, tương đương 68,5% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Năm 2023 cả nước có 660.000 thí sinh đăng ký xét tuyển, tương đương 65,9% và năm 2022 có 616.000 em đăng ký - tỷ lệ đạt 64,1% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cùng năm.