Nhiều trường cho sinh viên đi học trở lại sau mưa lũ

Trường Đại học Khoa học và trường Đại học Nông Lâm (Thái Nguyên) phát đi thông báo cho sinh viên đi học trở lại bình thường từ ngày 12/9.

Nhà trường lưu ý, sinh viên ở các vùng bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, không thể di chuyển đến trường vì lý do khách quan có thể đến trễ hơn sau khi giao thông đi lại an toàn. Những trường hợp này cần thông tin ngay cho giáo viên chủ nhiệm để được tư vấn, hỗ trợ.

Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp (Đại học Thái Nguyên) quyết định cho giảng viên và sinh viên trở lại trường học từ ngày 13/9. Nhà trường sẽ thông báo lịch học bù những buổi đã nghỉ học sau.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng căn cứ tình hình thực tiễn của thời tiết sau bão, mở cửa đón học viên, sinh viên đi học trở lại từ chiều nay 12/9.

Với sinh viên không thể đi học trực tiếp do ảnh hưởng của mưa lũ (sinh sống trong khu vực ngập lụt không thể di chuyển) có thể chủ động liên hệ với giảng viên giảng dạy để xin tài liệu, hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu hoặc làm bài tập để đảm bảo nội dung học tập.

Sau khi công tác khắc phục hậu quả sau bão hoàn tất, sinh viên trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh) cũng trở lại học tập bình thường từ ngày 12/9.

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cũng thông báo các hoạt động nhập học, đón tân sinh viên diễn ra bình thường vào ngày 14/9, không có sự thay đổi.