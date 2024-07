Nhiều triển vọng sáng, HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP 2024 lên 6,5%

Ngày 24/7, bộ phận nghiên cứu toàn cầu HSBC vừa phát hành báo cáo “Vietnam at a glance - Lấy lại hào quang” đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của năm lên 6,5% do triển vọng kinh tế tăng trưởng sáng sủa hơn trong năm 2024.

Sản xuất, FDI tăng trưởng vượt bậc

HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP 2024 lên 6,5% thay vì mức 6% trước đây. (Ảnh: Vietnam+).

Các chuyên gia của HSBC đánh giá Việt Nam khép lại quý II/2024 bằng một bất ngờ lớn khi tăng trưởng GDP tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa kỳ vọng của thị trường là 6%. Không chỉ gói gọn trong các các chỉ số chính, sự phục hồi của Việt Nam đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu lan rộng.

Lĩnh vực gây ngạc nhiên nhất chính là sản xuất, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cũng được phản ánh qua tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ của quý II, đạt 15% so với cùng kỳ năm trước.

"Chúng tôi đã lưu ý về sự phục hồi không đồng đều trong lĩnh vực thương mại, chủ yếu được dẫn dắt bởi phục hồi trong mảng điện tử. Mặc dù xu hướng này vẫn còn tiếp tục, các ngành hàng khác ngoài điện tử cũng bắt đầu có dấu hiệu phục hồi. Cụ thể, xuất khẩu dệt may và da giày, vốn bị ảnh hưởng bởi gián đoạn ở Biển Đỏ, cũng phục hồi trở lại và chứng kiến tăng trưởng ở mức hai con số trong quý II".

Song song với tình hình thương mại tươi sáng, tâm lý các nhà sản xuất cũng tốt lên thấy rõ. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 6 tăng mạnh lên 54,7, không chỉ vượt hẳn ngưỡng mở rộng 50 mà còn đạt mức cao nhất trong vòng 2 năm qua. Điều đáng khích lệ là tình hình việc làm và đơn hàng xuất khẩu mới đã tăng cao so với những tháng gần đây, là "bảo chứng" cho triển vọng tốt hơn của lĩnh vực sản xuất ở Việt Nam.

Cũng theo HSBC, mặc dù thương mại ngắn hạn giờ mới bắt đầu cất cánh, triển vọng FDI dài hạn vẫn luôn là một điểm sáng. Mặc dù đã giảm so với đỉnh của năm 2017, FDI mới vẫn tiếp tục đổ vào Việt Nam. Lĩnh vực sản xuất chiếm phần lớn với vốn FDI đăng ký mới đạt gần 10 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2024 (4% GDP). Mặc dù phần lớn vốn hướng về sản xuất, lĩnh vực bất động sản cũng đang nổi lên với tăng trưởng mạnh mẽ so với tình hình suy giảm năm ngoái.

Trong khi đầu tư từ Trung Quốc và Hàn Quốc thường thu hút sự chú ý nhiều nhất, đầu tư từ các nước ASEAN cũng đang chảy qua, đặc biệt là từ Singapore. Trên thực tế, Singapore đứng đầu các nước cung cấp FDI nhiều nhất cho Việt Nam.

Xuất khẩu dệt may cũng phục hồi trở lại và chứng kiến tăng trưởng ở mức hai con số trong quý 2. (Ảnh: Vietnam+).

Chẳng hạn, CapitaLand đang có kế hoạch đầu tư 110 triệu USD ở Việt Nam nhằm giúp hỗ trợ sự chuyển dịch trong các chuỗi cung ứng sản xuất. Một diễn biến quan trọng đáng quan tâm chính là dự thảo kế hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình lên Chính phủ ngày 5/7 đề xuất thành lập một quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu tăng thêm khi thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu 15% trong năm nay.

Du lịch duy trì đà tích cực

Bên cạnh thương mại, các dịch vụ liên quan đến du lịch tiếp tục duy trì đà tích cực. Điều này lý giải vì sao các ngành như vận tải và lưu trú tiếp tục tỏa sáng. Chỉ trong nửa năm 2024, Việt Nam đã thu hút hơn 8,8 triệu lượt khách, vượt mức của năm 2019. Đặc biệt, ngay cả chưa có cơ chế miễn thị thực, lượng du khách Trung Quốc trở lại đã đạt 80% so với thời điểm đó.

“Mặc dù Việt Nam đang trên đà đạt được mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách trong năm 2024, chúng tôi vẫn thấy có dư địa để cải thiện hơn nữa, bao gồm mở rộng danh sách miễn thị thực,” chuyên gia HSBC đánh giá.

Khác với các lĩnh vực bên ngoài, tăng trưởng doanh thu bán lẻ chưa lấy lại phong độ trước đại dịch. Theo ước tính của HSBC, chỉ số này vẫn còn thiếu hụt một mức đáng kể tương đương 10% so với xu hướng trước đại dịch. Tuy nhiên, trong bối cảnh sự phục hồi bên ngoài tiếp tục lan rộng, hiệu ứng lan tỏa cũng sẽ tác động đến lĩnh vực trong nước, nhưng ảnh hưởng có khả năng trở nên rõ rệt hơn trong quý 4/2024.

Mặc dù vậy, Chính phủ vẫn có các chính sách để hỗ trợ cho kinh tế trong nước. Quốc Hội mới đây đã đồng ý kéo dài thời gian giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đến hết năm đồng thời giảm một số loại phí đối với một số ngành, nhiều khả năng sẽ phần nào giúp nâng đỡ cho kinh tế trong nước.

Khách du lịch nước ngoài tham quan lăng Bác. (Ảnh: Vietnam+)

Lạm phát toàn phần trong tháng Sáu tăng 0,2% so với tháng trước, khiến lạm phát so với cùng kỳ năm trước vẫn ở mức cao là 4,3%. Mặc dù giá dầu trong tháng đã giảm nhưng lại không bù đắp được cho giá thịt lợn tăng do dịch tả lợn châu Phi từ đầu năm nay.

HSBC dự báo lạm phát bình quân 6 tháng cuối năm sẽ dịu xuống ở mức hơn 3% một chút, nhiều khả năng đưa lạm phát bình quân của cả năm xuống 3,6%.

“Chúng tôi tin tưởng Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng để chứng kiến triển vọng tăng trưởng sáng sủa hơn trong năm 2024, nếu tình hình phục hồi tiếp tục lan rộng. Với kết quả tăng trưởng tốt hơn kỳ vọng trong 6 tháng đầu năm, chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng GDP của năm nay lên 6,5% so với dự báo lần trước - 6%. Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ có khả năng trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN trong năm 2024".

Dù vậy, chuyên gia HSBC cũng lưu ý mức độ ổn định trong phục hồi thương mại và mức độ lan tỏa của sự phục hồi này sang lĩnh vực trong nước là các yếu tố cần theo dõi chặt chẽ.

HSBC cũng giữ nguyên quan điểm về việc Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì lãi suất chính sách ổn định ở 4,5% trong năm nay bất chấp những quan ngại chưa dứt về ngoại hối có thể khiến Ngân hàng Nhà nước phải tăng lãi suất. Tuy nhiên, tăng lãi suất không nằm trong viễn cảnh dự báo của HSBC.