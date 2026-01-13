Mỹ cảnh báo công dân hãy ‘rời khỏi Iran ngay lập tức’

(VTC News) -

Hôm 12/1, Mỹ đưa ra khuyến cáo đối với công dân: “Hãy rời khỏi Iran ngay lập tức” và kêu gọi công dân tự đánh giá rủi ro, lên kế hoạch di chuyển mà không phụ thuộc vào sự giúp đỡ của chính phủ.

"Công dân Mỹ có nguy cơ bị thẩm vấn, bắt giữ và giam giữ rất cao ở Iran”, thông báo cho biết.

Công dân Mỹ được khuyến cáo rời khỏi Iran. (Ảnh: Reuters)

Đại sứ quán ảo của Mỹ tại Iran cũng cảnh báo những người sở hữu hộ chiếu Mỹ có thể là lý do để chính quyền Iran giam giữ một người nào đó và người mang hai quốc tịch Mỹ - Iran phải rời đi bằng hộ chiếu Iran. Đối với những người không thể rời đi, hãy “tìm một địa điểm an toàn trong nhà hoặc một tòa nhà an toàn khác” và tích trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men cùng các nhu yếu phẩm khác.

Căng thẳng giữa Tehran, Washington và Tây Jerusalem vẫn ở mức cao kể từ mùa hè năm 2025, khi Mỹ tham gia cùng Israel vào cuộc xung đột và ném bom địa điểm hạt nhân quan trọng của Iran. Tổng thống Donald Trump lập luận cuộc tấn công giúp ngăn chặn việc phát triển vũ khí hạt nhân - những tuyên bố mà Tehran lập tức bác bỏ.

Tuần trước, ông Trump cũng công khai tuyên bố chính quyền của ông đang xem xét “một số phương án rất mạnh”, trong đó khả năng thực hiện cuộc không kích được mô tả là “một trong nhiều phương án đang được cân nhắc”.

Đáp lại, quan chức Iran tuyên bố căn cứ và binh lính của Mỹ và Israel sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” nếu Washington can thiệp. Tehran cũng cho biết họ có bằng chứng về những phần tử xâm nhập được nước ngoài hậu thuẫn, bao gồm cả nhân viên Viện Tình báo và hoạt động đặc biệt (Mossad) đang hoạt động để gây hỗn loạn và tạo cớ cho Washington can thiệp.

Kể từ năm 1979 đến nay, Mỹ không có đại sứ quán ở Iran. Đại sứ quán ảo được thiết lập để cung cấp thông tin và khuyến cáo cho công dân ở Iran, nhưng không được coi là cơ quan đại diện ngoại giao chính thức của Mỹ tại quốc gia này.