Mỹ để ngỏ phương án tấn công quân sự, Iran tuyên bố 'sẵn sàng giao tranh'

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Al Jazeera Arabic ngày 12/1, ông Araghchi cho biết các kênh liên lạc giữa Iran và Mỹ vẫn đang được duy trì trong bối cảnh bất ổn leo thang, song nhấn mạnh Tehran đã “chuẩn bị cho mọi phương án”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu trong bối cảnh làn sóng biểu tình lan rộng tại Tehran (Iran) ngày 12/1/2026. (Ảnh: IRIB/qua Reuters)

“Iran hiện có năng lực sẵn sàng quân sự lớn và toàn diện hơn nhiều so với cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi năm ngoái”, ông cho biết.

Phát biểu của Ngoại trưởng Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Trump hôm 11/1 tuyên bố đang cân nhắc “những phương án cứng rắn” để đối phó với việc chính quyền Iran trấn áp biểu tình, trong đó không loại trừ biện pháp quân sự. Ông Trump cũng cho biết Washington đang chuẩn bị một cuộc gặp với Tehran nhằm đàm phán về chương trình hạt nhân, nhưng cảnh báo Mỹ “có thể phải hành động trước khi cuộc gặp diễn ra”.

“Nếu Washington muốn thử lại lựa chọn quân sự mà họ từng làm trước đây, chúng tôi sẵn sàng đối đầu", ông Araghchi tuyên bố, đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ chọn “con đường khôn ngoan” là đối thoại. Ngoại trưởng Iran cũng cảnh báo về “những thế lực đang tìm cách kéo Washington vào chiến tranh để phục vụ lợi ích của Israel”.

Liên quan đến tình hình trong nước, ông Araghchi cho rằng các “phần tử khủng bố” đã trà trộn vào đám đông biểu tình và tấn công cả lực lượng an ninh lẫn người dân. Tehran cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau kích động bất ổn trong hai tuần qua.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết hơn 100 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong những ngày gần đây. Các hoạt động đưa tin từ Iran bị gián đoạn do chính quyền cắt Internet từ ngày 9/1. Tổ chức giám sát NetBlocks cho biết tính đến chiều 12/1, Iran đã mất kết nối Internet liên tục trong 96 giờ.

Ngoại trưởng Araghchi cho hay ông vẫn duy trì liên lạc với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trước và sau khi biểu tình nổ ra, song khẳng định các đề xuất kèm theo đe dọa từ Washington là “không thể chấp nhận được”.

“Chúng tôi sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán hạt nhân, với điều kiện không có đe dọa hay áp đặt”, ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo lực lượng Mỹ và Israel sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” nếu Washington can thiệp quân sự vào Iran.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 12/1 khẳng định Mỹ “luôn ưu tiên giải pháp ngoại giao”, nhưng không loại trừ các lựa chọn quân sự.

“Một điều Tổng thống Trump làm rất tốt là luôn giữ tất cả các lựa chọn trên bàn. Và không kích là một trong rất nhiều phương án đang được Tổng tư lệnh xem xét”, bà Leavitt cho biết.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt (Ảnh: Reuters)

Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin giấu tên cho biết một số quan chức trong chính quyền Trump, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance, đang thúc giục Nhà Trắng xem xét nối lại nỗ lực ngoại giao hoặc các biện pháp mềm dẻo hơn thay vì không kích. Tổng thống Trump cho hay Iran đã “liên hệ” và bày tỏ mong muốn đàm phán.

“Tuyên bố công khai của Iran khác xa với những thông điệp mà chính quyền Mỹ nhận được qua các kênh kín”, bà Leavitt cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News.

Năm ngoái, Mỹ đã tham gia cùng Israel trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Iran và tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Tehran.