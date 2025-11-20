Nhiều nơi ở Đắk Lắk chìm trong biển nước, lực lượng chức năng dồn lực ứng cứu

Lực lượng được chia thành hai hướng: nhóm chủ công dồn toàn lực về những khu vực ngập sâu thuộc TP Tuy Hòa, Đông Hòa cũ, để đưa người dân ra khỏi nóc nhà, chuồng trại bị cô lập; nhóm còn lại tập trung khắc phục sự cố tại những nơi nước đã rút, mở lối cho lực lượng cứu hộ vào sâu hơn.