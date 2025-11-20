Nhiều nơi ở Đắk Lắk chìm trong biển nước, lực lượng chức năng dồn lực ứng cứu

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News sáng 20/11, nhiều địa phương tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ) chìm trong biển nước. Cụ thể, tại các huyện Phú Hoà, Tây Hoà, thị xã Đông Hòa, TP Tuy Hòa (Phú Yên cũ) nước dâng cao, người dân phải sơ tán khẩn cấp.
Trung tâm TP Tuy Hòa (cũ) nước ngập tứ bề.
Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn bộ lực lượng của tỉnh đã được huy động khẩn cấp đến các khu vực ngập sâu sau khi đỉnh lũ vượt mức lịch sử năm 1993 hơn 1m.
Nhiều nơi đang bị cô lập, địa phương đang triển khai mọi lực lượng để ứng cứu dân.
Lực lượng chức năng ứng cứu người dân.
Theo lãnh đạo tỉnh, đêm 19/11 đến rạng sáng nay là thời điểm rất căng thẳng khi mưa lớn ở khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục dồn nước về, nhấn chìm hàng loạt khu dân cư.
Lực lượng được chia thành hai hướng: nhóm chủ công dồn toàn lực về những khu vực ngập sâu thuộc TP Tuy Hòa, Đông Hòa cũ, để đưa người dân ra khỏi nóc nhà, chuồng trại bị cô lập; nhóm còn lại tập trung khắc phục sự cố tại những nơi nước đã rút, mở lối cho lực lượng cứu hộ vào sâu hơn.
