Nhiều người ra bến từ sớm, ngủ gật chờ xe về quê đón Tết

Không chỉ sinh viên, nhiều lao động cũng chọn cách ra bến sớm hơn giờ xuất phát từ một đến hai tiếng. Anh Trần Minh Vũ (quê Yên Bái), cho biết chuyến xe của anh dự kiến rời bến lúc 17h nhưng từ khoảng 14h anh đã có mặt. “Cuối năm ai cũng về quê nên tôi sợ hết chỗ. Đến sớm chờ đợi còn hơn sát giờ mới ra mà không có vé”, anh chia sẻ.