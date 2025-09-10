Nhiều người liên tục trúng vé số tiền tỷ

(VTC News) -

Ngày 10/9, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) - Bộ Tài chính cho biết, sản phẩm Lotto 5/35 kỳ quay thưởng 146 đã có 3 vé trúng giải nhất với tổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng.

Sản phẩm Lotto 5/35 kỳ quay 146 có 3 vé trúng giải nhất. (Ảnh: Đại Việt)

Các vé trúng giải nhất có bộ số bao gồm: 11-15-19-27-33. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân của các tấm vé trúng thưởng sẽ thực lĩnh khoảng 2,16 tỷ đồng.

Trong khi đó, giải độc đắc trị giá hơn 21 tỷ đồng vẫn chưa có người trúng. Con số thứ 6 để trúng độc đắc là 01.

Trước đó, trong kỳ quay số 70 ngày 2/8, anh T.V.T, chủ thuê bao Viettel đến từ Ninh Bình, đã may mắn trúng độc đắc sản phẩm Lotto 5/35 trị giá hơn 19 tỷ đồng. Anh T. mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại (Vietlott SMS) và đăng ký nơi tham gia dự thưởng là Ninh Bình.

Bộ số trúng thưởng của anh T. là do máy chọn. Anh T. cho biết, anh sẽ dùng số tiền trúng thưởng để mua nhà, mua xe và đầu tư kinh doanh để phát triển kinh tế gia đình.

Anh T. trúng độc đắc sản phẩm Lotto 5/35 trị giá hơn 19 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Ngày 27/8 vừa qua, Vietlott cũng tìm ra một tấm vé trúng độc đắc của sản phẩm Mega 6/45 trị giá hơn 48 tỷ đồng. Nơi phát hành tấm vé trúng thưởng là ở TP.HCM. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé số may mắn sẽ thực lĩnh khoảng hơn 43,5 tỷ đồng.