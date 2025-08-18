Nhiều loại máy bay từ quá khứ đến hiện tại hội tụ ở Triển lãm quốc gia

(VTC News) -

Theo thông tin từ Cục Hàng không, máy bay IL-14 sẽ góp mặt tại triển lãm. Đây là 1 trong 5 chiếc do Chính phủ Liên Xô viện trợ cho Việt Nam năm 1957 và chính thức đưa vào khai thác từ năm 1958.

Trong số đó, chiếc IL-14 số hiệu VN-C482 có ý nghĩa đặc biệt khi được Chính phủ Liên Xô tặng riêng cho Bác Hồ, được sử dụng phục vụ các chuyến bay chuyên cơ chở Bác Hồ và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Máy bay IL-14 tại triển lãm. (Ảnh: Cục Hàng không)

Ngoài ra, ngành hàng không dân dụng Việt Nam còn mang đến máy bay A320 từ Trung tâm Đào tạo của công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật hàng không (AESC). Đây là dòng máy bay khá phổ biến ở Việt Nam, được đưa vào khai thác từ năm 1996 và hết thời hạn khai thác sau 14 năm, hiện được sử dụng làm giáo cụ trực quan cho học viên.

Máy bay A320 được vận chuyển đến triển lãm. (Ảnh: Cục Hàng không)

Công chúng sẽ có cơ hội trải nghiệm các ứng dụng: mua vé máy bay, phục vụ trong phòng chờ và ngồi thử trên máy bay A320; thực hiện trình chiếu 3D mapping trên thân máy bay; trải nghiệm tại khoang buồng lái...

Đặc biệt, tại khu vực trưng bày máy bay A320, công chúng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm kỹ năng thoát hiểm cùng đội ngũ chuyên môn của ngành hàng không Việt Nam.

Ngoài ra, Tổng Công ty trực thăng Việt Nam (Vietnam Helicopters - VNH) sẽ trưng bày trực thăng phục vụ bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. VNH là một trong những nhà khai thác dịch vụ trực thăng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, được khách hàng và đối tác đánh giá cao về chất lượng dịch vụ và cam kết an toàn.

Trực thăng của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam -VNH. (Ảnh: Cục hàng không).

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cũng giới thiệu mô hình động cơ máy bay Airbus A-350. Đây là thế hệ máy bay Airbus đầu tiên trên thế giới sử dụng vật liệu polymer gia công cường lực bằng sợi carbon cho thiết kế cả thân và cánh máy bay.

Loại máy bay này được đánh giá thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay nhờ động cơ công nghệ mới XWB đến từ hãng siêu xe Rolls Royce. Điều này giúp các hãng hàng không tiết kiệm chi phí khai thác.

Ngoài ra, công chúng đến thăm quan sẽ được chiêm ngưỡng các mô hình, sa bàn, khu vực trải nghiệm, màn hình tương tác, video 3D của các đơn vị, doanh nghiệp hàng không khác như: VietjetAir, Viettravel Airlines, BambooAirways, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Công ty Flying Legend, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam...được thực hiện công phu, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và công nghệ hiện đại, tạo không gian trải nghiệm trực quan, hấp dẫn giúp khách tham quan tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, thành tựu và tầm nhìn của ngành hàng không dân dụng Việt Nam.