Nhiều chỉ huy cấp phòng, huyện Công an TP Huế xin nghỉ hưu trước tuổi

Thông tin trên được Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an TP Huế đưa ra tại hội nghị trực tuyến quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức công an địa phương diễn ra ngày 14/2.

Tại hội nghị, Giám đốc Công an TP Huế ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương và các cán bộ chỉ huy, nhất là thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã nêu gương sáng, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Cũng tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi trong việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn… trên các mặt công tác theo mô hình không tổ chức Công an cấp huyện và tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ mới theo đề án: “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” của Bộ Công an theo hướng “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an TP Huế. (Ảnh: Hồng Nhung)

Việc khẩn trương triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới của Công an TP Huế thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng, ý chí quyết tâm cao độ toàn lực lượng trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an.

Giám đốc Công an TP Huế nhấn mạnh, cùng với việc không tổ chức Công an cấp huyện, thời gian tới, lực lượng Công an toàn thành phố sẽ tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới, do đó để kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác đặt ra.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn cũng lưu ý trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy phải bố trí lại đội ngũ nhằm duy trì ổn định, đảm bảo nhân lực thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ mới.

Việc sắp xếp, bố trí cán bộ phải bảo đảm thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan. Lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương phải quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện.