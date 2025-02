Quảng Ninh: 12 lãnh đạo cấp xã tại TP Hạ Long xin nghỉ hưu trước thời hạn

(VTC News) -

TP Hạ Long (Quảng Ninh) có 12 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, còn đủ tuổi tái cử công tác nhưng đã viết đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước thời hạn nhằm tạo điều kiện cho việc tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Sáng 14/2, Thành ủy Hạ Long tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy gặp mặt các cán bộ này.

Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long tặng hoa 12 cán bộ có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Các trường hợp xin nghỉ hưu trước tuổi gồm: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Lầm; Bí thư Đảng ủy phường Tuần Châu; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Oai; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Thượng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yết Kiêu; Phó Bí thư Đảng ủy phường Trần Hưng Đạo; Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Yết Kiêu; Phó Bí thư Đảng ủy xã Thống Nhất; Phó Bí thư Đảng uỷ phường Hà Phong; Phó Bí thư Đảng ủy phường Cao Thắng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Trong số 12 người xin nghỉ chế độ trước thời hạn có 4 người sinh năm 1970, 1971, 1973.

Bà Bùi Thị Thu Nguyên (sinh năm 1973, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hạ Long) là một trong 12 cán bộ có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Trước đó, 5 trưởng phòng và 4 phó trưởng phòng, phó trưởng Công an huyện thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh cũng tự nguyện có đơn xin nghỉ sớm.

9 cán bộ này gồm: Đại tá Lê Đức Hiền, sinh năm 1966, Trưởng phòng Hậu cần; Đại tá Nguyễn Đức Quý, sinh năm 1966, Chánh Thanh tra Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Hải Phong, sinh năm 1969, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động; Thượng tá Lê Đình Đông, sinh năm 1966, Trưởng phòng Hồ sơ; Thượng tá Vũ Văn Thức, sinh năm 1967, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh;

Đại tá Vũ Minh Đức, sinh năm 1966, Phó Trưởng Công an TP Đông Triều; Thượng tá Nguyễn Văn Dinh, sinh năm 1965, Phó Trưởng Công an TP Cẩm Phả; Thượng tá Ngô Quốc Thông, sinh năm 1967, Phó Trưởng Công an huyện Vân Đồn và Thượng tá Hoàng Văn Vĩnh, sinh năm 1967, Phó Trưởng phòng Hồ sơ.