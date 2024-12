Nhiệt độ trung bình tháng 11 ở Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 1961

“Nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục so với cùng thời kỳ trong lịch sử, các đợt không khí lạnh ít hơn. Nhiệt độ trung bình toàn quốc là 5,1°C, cao hơn 1,9°C so với cùng kỳ hàng năm và cao nhất cùng thời kỳ trong lịch sử kể từ năm 1961. Trong tháng 11 có 3 đợt không khí lạnh, ít hơn 1,3 đợt so với cùng kỳ hàng năm”, ông Giả Tiểu Long (Jia Xiaolong), Phó giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, cho biết tại cuộc họp báo ngày 5/12.

Tuyết rơi dày ở Urumqi, Tân Cương hôm 23/11. (Ảnh: Chinanews)

Trong khi đó, lượng mưa tại Trung Quốc nhiều hơn, nhiều nơi phá kỷ lục về lượng mưa trong một ngày vào tháng 11. Hoạt động của bão cũng diễn ra bất thường, với 4 cơn bão hình thành trong cùng tháng, hơn 1,9 cơn bão so với mức trung bình cùng kỳ những năm trước.

Quan chức này cũng cho biết, các đợt không khí lạnh sẽ thường xuyên xảy ra trong tháng 12, với sự biến động nhiệt độ đáng kể trên hầu hết cả nước Trung Quốc.

Ba rủi ro khí tượng lớn được dự báo có thể xảy ra trong tháng 12 do các đợt không khí lạnh thường xuyên, đó là nhiệt độ thấp, gió mạnh và thảm họa mưa tuyết đóng băng, gây ảnh hưởng đến các ngành nông nghiệp, giao thông và năng lượng của nước này.