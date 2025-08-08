Nhân viên ngân hàng tử vong trong chi nhánh

(VTC News) -

Chiều 8/8, lãnh đạo phường Thành Vinh (Nghệ An) xác nhận, nhân viên Chi nhánh ngân hàng HD Bank (số 39, đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) phát hiện anh N.T.C (SN 1987, nhân viên ngân hàng HD Bank) tử vong trong nhà vệ sinh bỏ trống ở tầng 3.

Xe cấp cứu đỗ trước Chi nhánh Ngân hàng HD Bank - đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An

Ngay sau khi phát hiện, phía ngân hàng đã báo cho cơ quan chức năng đến để điều tra làm rõ.

Nhận được tin báo, Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân anh N.T.C tử vong.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng và phía ngân hàng đã bàn giao thi thể anh N.T.C cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, anh N.T.C (SN 1987) trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An