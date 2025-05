Bỏ xe máy trên bờ, người mẹ ôm con gái nhảy xuống sông Hương tự tử

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND quận Thuận Hóa (TP Huế) xác nhận, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể hai mẹ con nhảy sông Hương tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h40 ngày 11/5, chị Nguyễn Thị K. (26 tuổi, trú thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, TP Huế) đi xe máy chở theo hai con nhỏ đi đến đập Thảo Long ở khu vực hạ nguồn sông Hương (TP Huế).

Sau khi để lại xe máy và người con gái đầu 3 tuổi trên đập, chị Nguyễn Thị K. ôm theo con gái 8 tháng tuổi nhảy xuống sông Hương tự tử. Thấy mẹ ôm theo em nhảy xuống sông, cháu bé 3 tuổi hoảng loạn khóc hét và được người đi đường phát hiện và báo lên lực lượng chức năng.

Khu vực đập Thảo Long nơi chị Nguyễn Thị K. bỏ lại xe máy cùng con gái 3 tuổi rồi ôm theo con gái 8 tháng tuổi nhảy xuống sông tự tử.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt lặn xuống sông tìm kiếm và nhanh chóng tìm thấy thi thể của mẹ con chị K., trục vớt lên bờ.

Sau khi khám nghiệm tử thi và thực hiện các thủ tục cần thiết, thi thể mẹ con chị Nguyễn Thị K. được bàn giao về cho thân nhân lo hậu sự. Hiện nguyên nhân chị Nguyễn Thị K. ôm theo con tự tử vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Hôm qua (11/5) tại huyện Phú Lộc (TP Huế) cũng xảy ra việc người đàn ông được phát hiện chết sát mép đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) nghi do bị điện giật.

Nạn nhân là ông Phạm Q. (sinh năm 1970, trú tổ dân phố An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô). Khoảng 6h sáng 11/5, ông Q. rời nhà mang theo máy mài điện ra khu vực mép đầm Lập An để sửa chữa ghe thuyền. Tuy nhiên, đến khoảng 7h30, người thân phát hiện ông này tại hiện trường, trên tay vẫn còn cầm chiếc máy mài điện. Nghi ngờ nguyên nhân chết là do bị điện giật,

Ông Q. là ngư dân có nhiều năm làm nghề đánh bắt thủy sản tại khu vực đầm Lập An. Gia đình cho biết, trước khi xảy ra sự việc, sức khỏe của ông ổn định và không có biểu hiện gì bất thường.