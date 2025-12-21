Nhan sắc nữ Thiếu úy giành 2 huy chương SEA Games, là em gái nhà vô địch châu Á

Nữ võ sĩ mang quân hàm Thiếu úy Nguyễn Thị Diệu Ly góp dấu ấn trong thành công của đội tuyển karate Việt Nam tại SEA Games 33 với 2 tấm huy chương.
Karate Việt Nam khép lại SEA Games 33 với dấu ấn đậm nét khi giành tổng cộng 6 huy chương vàng, qua đó trở thành một trong những môn thi đấu mang về thành tích cao cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội này. Nữ thiếu úy Nguyễn Thị Diệu Ly là thành viên của đội kumite đồng đội nữ Việt Nam giành huy chương vàng, đồng thời có riêng cho mình một huy chương bạc cá nhân.
