Nhan nhản 'hung thần' chở khối gỗ, ống bê tông chực chờ lăn trúng người đi đường

Ngày 28/3, tại Km 105 Quốc lộ 5 (quận Hải An), Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng lập biên bản và xử phạt hành chính với lái xe Đặng Văn Học (SN 1982, quê Kim Thành, Hải Dương) về hành vi chằng buộc hàng trên xe không đảm bảo an toàn theo quy định, để hàng (cây gỗ lớn) rơi xuống đường. Với lỗi vi phạm này, tài xế phải nộp phạt 8-12 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.