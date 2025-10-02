Tình hình sức khoẻ của nhạc sĩ Trần Hiếu sau khi nhập viện

(VTC News) -

Gia đình NSND Trần Hiếu cho biết sau hơn 20 ngày nằm viện vì ung thư di căn gây nhiễm trùng và suy thận, ông đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tạm ổn định.

Nhạc sĩ Trần Hiếu vừa qua cơn nguy kịch.

Trước đó, khoảng giữa tháng 9, ông phải cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội do biến chứng từ ung thư di căn xương, sau đó chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương để điều trị suy thận.

Ngày 1/10, nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, vợ chồng ông được mời giao lưu văn nghệ cùng bệnh nhân tại bệnh viện. Do sức khỏe yếu, ông chỉ có thể ngồi hát vài câu ca khúc Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến.

Nhạc sĩ Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội. Ông là bố của ca sĩ Trần Thu Hà (Diva Hà Trần), anh trai của nhạc sĩ Trần Tiến. Năm 1954, ông tốt nghiệp khoa Thanh nhạc trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Sau đó, ông về làm ca sĩ đơn ca tại Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương.

Nhạc sĩ Trần Hiếu từng đi học tại Nhạc viện Sofia ở Bulgaria trong ba năm. Từ năm 1986 đến 1991, ông là diễn viên đơn ca ở Nhà hát Tuổi trẻ. Ông nổi tiếng với các ca khúc Con voi (Nguyễn Xuân Khoát), Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Lãnh tụ ca (Lưu Hữu Phước), Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính(Đàm Thanh). Năm 1997, ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Ông là thầy giáo của rất nhiều thế hệ học trò thành danh ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, như: cố NSND Y Moan, NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn…

NSND Trần Hiếu từng chia sẻ, ông có niềm đam mê bất tận với âm nhạc. Ông đi hát từ năm 11 tuổi, đến nay đã 88 tuổi mà vẫn có chất "máu lửa" trong người. Cứ nghe nhạc là ông lại thấy mình xốn xang, nhiều cảm xúc.

Tình yêu âm nhạc cháy bỏng cùng sự chăm sóc của người vợ hiền giúp NSND Trần Hiếu luôn giữ được sự lạc quan, vui vẻ, hào sảng.

Từ đầu năm nay, ông cùng vợ rời TP.HCM ra Hà Nội, ở nhờ nhà một người quen. Hàng ngày, bà Minh Ngà chăm sóc ông từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc đưa đi khám định kỳ. Gia đình cũng thuê thêm hộ lý để hỗ trợ.

Con gái ông - ca sĩ Trần Thu Hà - hiện sống cùng chồng con ở Mỹ, thường xuyên dõi theo tình hình sức khỏe của cha. Ngoài ra, nhiều học trò thân thiết của ông vẫn thường ghé thăm, động viên thầy.