Nhà xưởng ở TP.HCM bốc cháy lúc rạng sáng, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

(VTC News) -

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà xưởng nằm trong khu dân cư trên đường HT44, phường Tân Thới Hiệp (Quận 12 cũ), khiến nhiều người dân hoảng loạn, vội vã di dời tài sản ra ngoài.

Khoảng 5h sáng, người dân dậy sớm tập thể dục phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ bên trong nhà số 95M ở địa chỉ nói trên.

Nhiều người tri hô, tìm cách phá cửa và dùng bình chữa cháy mini để dập lửa ban đầu nhưng bất thành do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa.

Hiện trường xảy ra vụ cháy.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương có mặt hỗ trợ, song ngọn lửa vẫn lan rộng và đe dọa các căn nhà liền kề.

Người dân xung quanh và lực lượng chức năng khẩn trương di chuyển vật dụng quan trọng ra ngoài để hạn chế thiệt hại, tạo điều kiện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 12 và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM nhanh chóng điều phương tiện và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường.

Đến khoảng 6h, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Ghi nhận tại hiện trường, hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản trong nhà xưởng. Đến hơn 9h30, lực lượng chức năng hoàn tất xử lý hiện trường.

Nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng.

Cũng rạng sáng 23/11, tại TP.HCM xảy ra hoả hoạn ở xưởng gỗ của Công ty V.M. trên đường An Phú 11, phường An Phú. Người dân trong khu vực hô hoán nhau sử dụng các phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng phường An Phú, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

Lãnh đạo UBND phường An Phú cho biết, vị trí đám cháy xảy ra ở khu vực kho gỗ, không làm ai bị thương. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.