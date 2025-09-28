Nhà vô địch muay Thái đá trúng chỗ hiểm giữa háng, cao thủ kickboxing đổ gục

(VTC News) -

Nabil Anane sút trúng chỗ hiểm của đối thủ.

Trận đấu võ thuật giữa Nabil Anane và Ilias Ennahachi kết thúc theo cách không ai ngờ tới. Trọng tài tuyên bố không có kết quả thắng thua ở màn tỷ thí này, sau khi Nabil Anane tung cú sút trúng chỗ hiểm giữa háng khiến đối thủ mất khả năng chiến đấu.

Hai võ sĩ cống hiến cho khán giả những pha đổi đòn đầy hấp dẫn. Nabil Anane chiếm ưu thế trước khi đánh ngã đối thủ trong hiệp đầu tiên bằng cú đấm thẳng tay phải. Ilias Ennahachi đáp trả bằng những đòn chân uy lực. Tay đấm người Morocco chọn chiến thuật áp sát liên tục để giảm bớt nguy cơ từ những cú đá của Nabil Anane - võ sĩ có chiều cao gần 2 mét và sở hữu đôi chân dài.

Cú sút của Anane khiến đối thủ gục ngã.

Khoảnh khắc kết thúc trận đấu xảy ra ở hiệp 3. Nabil Anane tung ra cú đá nhưng lại vô tình sút trúng vùng háng của Ilias Ennahachi. Võ sĩ người Morocco lập tức đổ gục xuống sàn đấu, lăn lộn với vẻ mặt tỏ rõ sự đau đớn. Trong khi đó, Nabil Anane cũng nhận ra tình huống lỡ chân gây nguy hiểm cho đối thủ và rất lo lắng.

Trong các trận muay Thái của One Championship, võ sĩ phải đeo miếng bảo hộ hình tam giác để bảo vệ vùng háng. Dù vậy, lực chân của đối thủ quá mạnh vẫn khiến Ilias Ennahachi không thể tiếp tục thi đấu. Anh nằm trên sàn đấu vài phút để đội ngũ y tế vào chăm sóc. Theo luật, trọng tài quyết định hủy trận đấu.

"Tôi tin là anh ấy rất buồn. Tôi cũng vậy. Trọng tài chưa quyết định thắng thua. Nếu có dịp tái đấu, chắc chắn tôi sẽ cố hết sức để không đá vào háng. Tôi không bao giờ muốn đá vào chỗ hiểm của đối thủ. Đó là sơ suất. Tôi thành thật xin lỗi", Nabil Anane nói sau trận đấu.

Tay đấm mang 2 quốc tịch Thái Lan - Algeria là nhà vô địch muay Thái hạng bantamweight (hạng gà) của ONE Championship. Trong khi đó, Ilias Ennahachi cũng từng giành đai vô địch ONE nhưng ở thể thức kickboxing. Võ sĩ người Morocco có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp kéo dài từ năm 2018 đến nay.