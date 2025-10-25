Nhà ở xã hội Đông Anh: Chủ đầu tư dựng nhà bạt cho dân xếp hàng nộp hồ sơ

(VTC News) -

Trả lời Báo Điện tử VTC News, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý các Dự án Đầu tư - Chi nhánh Tổng công ty 319 cho biết, đơn vị bắt đầu tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại xã Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 21/10, mỗi ngày giải quyết được khoảng 45 - 60 hồ sơ.

Tuy nhiên, lượng người dân đến nộp hồ sơ quá đông, lên tới khoảng 150 người, nhiều người phải thức trắng đêm để chờ đến lượt lấy số. Trước tình hình đó, chủ đầu tư đã dựng nhà bạt để bà con có chỗ ngồi tránh mưa nắng, đồng thời hỗ trợ nước uống, lương khô và bố trí nhà vệ sinh lưu động phục vụ bà con trong thời gian chờ đợi.

Nhiều người dân thức thâu đêm chờ nộp hồ sơ.

Cũng theo ông Dũng, thông thường buổi sáng đơn vị sẽ phát khoảng 30 số, rồi xem tốc độ xử lý hồ sơ để cân đối phát thêm. Nếu tốc độ làm nhanh thì 15h chiều sẽ lấy thêm khoảng 15 - 20 hồ sơ để làm đủ lượng trong ngày.

Tuy nhiên, để hạn chế tình trạng người dân phải xếp hàng chờ đợi quá lâu và tránh tụ tập đông người, đến buổi trưa hằng ngày, chủ đầu tư thường rà soát và cân đối số lượng hồ sơ có thể tiếp nhận thêm rồi thông báo cho bà con. Việc này nhằm giúp những người đã có số thứ tự ở lại làm thủ tục, còn ai chưa có số có thể yên tâm ra về, không phải chầu chực cả ngày. Chẳng hạn, nếu hôm đó chỉ có thể lấy thêm 20 số, thì những người từ số 21 trở đi sẽ được hướng dẫn quay lại vào ngày hôm sau. Tuy vậy, nhiều người dân vẫn lựa chọn ở lại với hy vọng được phát thêm phiếu trong ngày.

"Có những ngày chúng tôi giải quyết được hết lượng hồ sơ đã phát số, nhưng cũng có ngày không giải quyết hết vì còn tuỳ vào bà con. Nếu xếp hồ sơ tuần tự thì làm nhanh, nhưng nhiều hồ sơ xếp không đúng, tìm giấy tờ cũng rất lâu", ông Dũng cho hay.

Chủ đầu tư dựng nhà bạt để người dân có chỗ ngồi tránh mưa nắng.

Cũng theo ông, tổ tiếp nhận hồ sơ hiện có 11 người và 3 bàn tiếp nhận. Ông cũng trực tiếp tham gia vào việc hướng dẫn bà con chuẩn bị hồ sơ. Mỗi lần, tổ sẽ gọi 10 người, rồi ông lấy một bộ hồ sơ sắp xếp giấy tờ làm mẫu, 9 bộ còn lại sẽ được người dân thực hiện theo. Ông cũng hướng dẫn cách ghi phiếu trước để khi đến lượt, bà con có thể nhanh chóng lên phòng tiếp nhận nộp hồ sơ, giúp quy trình diễn ra thuận lợi và tiết kiệm thời gian hơn

"Lãnh đạo cũng trực tiếp hướng dẫn bà con. Bà con nào thiếu mẫu biểu tôi khuyên bà con về bổ sung đi, tránh việc xếp hàng rồi đến lượt lại phải đi về", ông Dũng nhấn mạnh.

Mỗi ngày, chủ đầu tư tiếp nhận 45-60 hồ sơ.

Hiện công tác tiếp nhận hồ sơ được thực hiện rất chặt chẽ. Việc lấy số thứ tự phải do chính chủ thực hiện hoặc có giấy ủy quyền hợp lệ. Sau khi tiếp nhận, hồ sơ được chuyển đến bộ phận pháp chế để kiểm tra, xác minh đúng đối tượng theo quy định pháp luật.

Việc tiếp nhận được kiểm soát chặt từ khâu phát phiếu để tránh hiện tượng "cò" mua số bán lốt cho người dân.

"Chúng tôi thường xuyên dùng loa nhắc nhở bà con rằng chủ đầu tư dự án không có suất ngoại giao, mọi người dân đều bình đẳng như nhau. Chúng tôi cũng cảnh báo, nếu cò có làm thì cũng chỉ hướng dẫn nộp hồ sơ, nếu lấy được số và đủ hồ sơ bà con coi như mất mấy trăm triệu với cò. Cò họ kiểu như thả lưới chùm, kiếm được khách mà vô tình có suất thì họ kiếm mất trăm triệu, còn khách không lấy được số, hồ sơ không đủ thì họ trả lại cọc thôi", ông Dũng nhấn mạnh.

Chủ đầu tư hướng dẫn người dân khai và sắp xếp hồ sơ để nộp.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, chủ đầu tư khu nhà xã hội tại xã Đông Anh sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua đợt một từ ngày 21/10 đến 25/11. Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán từ 24/12.

Đây là dự án do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, khởi công từ cuối năm ngoái. Khu nhà xã hội có tổng diện tích hơn 1,5 ha, gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum.

Tổng căn hộ để bán là 419 và 47 căn cho thuê mua. Giá bán dự kiến 20,6 triệu đồng/m² (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì), tương đương một căn từ 824 triệu đồng đến hơn 1,5 tỷ đồng.

Người dân kiểm tra lại giấy tờ chờ đến lượt lấy số, nộp hồ sơ.

Giá thuê mua tại dự án hơn 288.000 đồng/m². Người thuê cần trả khoảng 11,5-22,1 triệu đồng mỗi tháng. Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý IV/2026.

Như vậy, đây là dự án nhà xã hội thứ 4 tại Hà Nội có giá bán trên 20 triệu đồng/m². Trước đó, mức giá này được ghi nhận tại các dự án Rice City Long Châu, UDIC Hạ Đình, CT01 đến CT04 tại khu đô thị Kim Hoa.

Khu nhà xã hội có tổng diện tích hơn 1,5 ha, gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum.

Từ cuối 2024 đến nay, nhiều dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán loại nhà này dưới 20 triệu đồng/m², đến nay liên tục xuất hiện nơi bán 25-29,4 triệu đồng. Mới đây, Bộ Xây dựng đề nghị thành phố cho thanh tra, kiểm tra các dự án nhà xã hội có hiện tượng giá tăng vọt.

Mức trần thu nhập với cá nhân mua nhà xã hội được nâng lên 20 triệu đồng một tháng, tăng 5 triệu so với trước, song nhiều người dân lo ngại vẫn khó mua loại nhà ở này.