Không để người dân phải 'chen chúc, chạy vạy' mới được mua nhà ở xã hội

(VTC News) -

Theo thông tin trên Báo Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản - nhấn mạnh quan điểm trên khi phát biểu khai mạc Hội nghị với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về các giải pháp phát triển đột phá nhà ở xã hội, sáng 24/10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận kỹ để đưa ra nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội nhanh, bền vững; đáp ứng nhu cầu của những người có nhu cầu về nhà ở xã hội. Từ đó, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết mới để tiếp tục cụ thể hóa Luật Nhà ở, Nghị quyết của Quốc hội về nhà ở xã hội.

Nhấn mạnh nghị quyết phải đưa ra được các cơ chế, chính sách đảm bảo thông thoáng nhất, thuận lợi nhất cho tất cả chủ thể liên quan, triển khai nhanh nhất nhưng bền vững với tư duy, cách làm mới, Thủ tướng lưu ý việc lựa chọn doanh nghiệp để giao nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội phải căn cứ các tiêu chuẩn, quy trình, công khai, minh bạch.

Định hướng được người đứng đầu Chính phủ quán triệt là phân cấp cho các địa phương thực hiện, vừa phát huy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, vừa phát huy trách nhiệm xã hội, tình dân tộc, nghĩa đồng bào của doanh nghiệp; các doanh nghiệp phải đặt địa vị mình vào điều kiện, hoàn cảnh của người có nhu cầu về nhà ở xã hội để phát triển nhà ở xã hội.

Về phía các địa phương, theo Thủ tướng, phải có quy hoạch phát triển nhà ở xã hội, phù hợp với các phân khúc nhà ở khác, đảm bảo các phân khúc nhà ở đều bình đẳng về hạ tầng giao thông, viễn thông, điện, nước, văn hóa, y tế, giáo dục…Những diện tích đất có vị trí đẹp, thuận lợi dành cho sản xuất, kinh doanh; đồng thời đầu tư hạ tầng để phát triển đô thị, nhà ở tại các khu vực còn chưa phát triển.

"Chính sách và triển khai chính sách về nhà ở xã hội phải thuận lợi nhất cho người mua nhà ở xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, đẩy mạnh số hóa, không để người mua nhà xã hội phải 'chen chúc, chạy vạy' mới được mua nhà ở xã hội, dễ dẫn đến tiêu cực, méo mó chính sách", Thủ tướng đặc biệt lưu ý.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu phải đa dạng hóa nguồn tín dụng cho bất động sản nói chung và nhà ở xã hội nói riêng, phải thành lập Quỹ nhà ở xã hội chứ không chỉ trông vào mỗi nguồn vốn tín dụng của ngân hàng.

Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước xác định trong quá trình phát triển đất nước không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thời gian qua, cả nước thực hiện rất tốt chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, trong đó có việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 39 bậc.

Chính phủ đã có Nghị quyết về Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương; trong đó, phấn đấu hết năm 2025 hoàn thành trên 100.000 căn nhà ở xã hội.

Đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai, với khoảng 640.000 căn hộ, Thủ tướng ghi nhận kết quả trên là hết sức đáng mừng, song so với nhu cầu còn có khoảng cách nên cần nỗ lực, cố gắng hơn.