Nhà đầu tư từ chối bỏ ESG, bất chấp chính sách thuế của Tổng thống Trump

(VTC News) -

Theo khảo sát toàn cầu của Morningstar (một trong những công ty phân tích và xếp hạng đầu tư uy tín nhất thế giới) với hơn 500 chủ sở hữu tài sản lớn như quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm và văn phòng gia đình, 70% vẫn sử dụng thuật ngữ ESG (bộ tiêu chí đánh giá môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp) và 60% tin rằng việc xem xét các rủi ro và cơ hội môi trường – xã hội là một phần quan trọng trong nghĩa vụ ủy thác của họ.

Bắt tay vì tương lai bền vững ESG vẫn là kim chỉ nam đầu tư, bất chấp tranh cãi chính trị. (Nguồn: Getty Images)

Dù có áp lực từ các yếu tố như bất ổn kinh tế toàn cầu, chính sách thuế của Tổng thống Trump, hay tranh cãi về net-zero và DEI, phần lớn các chủ sở hữu tài sản không từ bỏ ESG. 58% cho rằng mức độ quan trọng của ESG đã tăng trong 5 năm qua. Tuy nhiên, tại Mỹ, nhiều người lại cho rằng ESG đang trở nên kém quan trọng hơn.

10% chủ sở hữu tài sản hiện đang áp dụng ESG cho toàn bộ danh mục đầu tư – tăng gấp đôi so với năm trước. 27% khác áp dụng ESG cho ít nhất một nửa danh mục. Các yếu tố được chú trọng nhất gồm quản lý năng lượng, rủi ro khí hậu vật lý và chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp.

Dù “ESG” vẫn được sử dụng rộng rãi, ở Bắc Mỹ, thuật ngữ “đầu tư có trách nhiệm” đang trở nên phổ biến hơn. Điều này phản ánh sự thay đổi trong cách truyền thông về chiến lược đầu tư bền vững.

21 quan chức tài chính thuộc các bang và thành phố do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã yêu cầu các tập đoàn đầu tư lớn như BlackRock, Vanguard và JP Morgan loại bỏ ESG khỏi chiến lược và thông điệp của họ. Họ cho rằng ESG dựa trên những dự đoán không chắc chắn, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích dài hạn của doanh nghiệp.

Ngược lại, 17 quan chức tài chính thuộc Đảng Dân chủ kêu gọi các nhà quản lý tài sản tiếp tục hoặc tăng cường quản lý rủi ro khí hậu. Họ khẳng định rằng nghĩa vụ ủy thác đòi hỏi phải xem xét các rủi ro và cơ hội dài hạn.

61% người tham gia khảo sát tin rằng ESG gắn liền với nghĩa vụ ủy thác – tăng từ 53% năm trước. Chỉ 4% cho rằng ESG mâu thuẫn với nghĩa vụ này. Hơn nữa, 55% cho rằng các quy định về báo cáo và thẩm định ESG giúp ích cho doanh nghiệp của họ.